Tiger Woods po prometni nesreči dobil petletno prepoved vožnje

Tiger Woods, ki velja za enega najboljših golfistov na svetu, je na sodišču v ameriški zvezni državi Florida potrdil sklenitev sporazum o priznanju krivde v zvezi z marčno prometno nesrečo. S svojim luksuznim enoprostorcem znamke Land Rover se je takrat le nekaj minut stran od doma na Jupiter Islandu prevrnil na bok. Poskušal je prehiteti tovornjak za čiščenje cest, a je pri prehitevanju sunkovito zavil, da bi se izognil trčenju, zadel pa zadnji del tovornjaka. Nato se je njegovo vozilo bočno prevrnilo na voznikovo stran. Nepoškodovani Woods je sam splezal iz vozila.

Po priznanju krivde zaradi nevarne vožnje je bil obsojen na petletno prepoved vožnje in kaznovan z denarno kaznijo. Težavnemu golfistu je policist ob aretaciji povedal, da je videl, kako je ob trčenju v tovornjak gledal v telefon in menjal radijsko postajo. Iz policijskega poročila še izhaja, da so v njegovem žepu našli dve tableti proti bolečinam. Alkotest ni pokazal znakov alkoholiziranosti, vendar je 15-kratni zmagovalec turnirjev serije major zavrnil test urina, kazal pa je tudi znake oslabelosti.

Na sodišču ga je spremljala Vanessa Trump.

Že res, da je bil preizkus alkoholiziranosti negativen, a ker je zavrnil test urina, so ga pridržali.

V nesreči ni bil poškodovan

Ameriški mediji so po nesreči poročali, da je vozil pod vplivom »neke vrste zdravila ali droge«. Da je res tako, naj bi dokazovala njegova fotografija, ki je nastala po aretaciji na policijski postaji. V nesreči ni bil poškodovan, še istega dne je bil izpuščen iz pridržanja. Po stanovanjskem območju je po besedah šerifa okrožja Martina Johna Budensieka vozil z veliko hitrostjo in po trčenju ni bil sposoben za vožnjo.

Nesrečo je komentiral celo ameriški predsednik Donald Trump, saj je njegova nekdanja snaha Vanessa Trump Woodsova partnerica. »Zelo mi je hudo. In zelo dober prijatelj je. Izjemna oseba in človek. A ima težave.« Oseminštiridesetletna Vanessa, ki je leta 2018 vložila zahtevo za ločitev od Donalda Trumpa mlajšega in ima z njim pet otrok, je z Woodsom že več kot eno leto. Da ga ves čas podpira, je dokazala tudi zdaj, ko je z njim prišla na sodišče.