IMA TEŽAVE

Tiger Woods pod vplivom z veliko hitrostjo trčil v tovornjak, oglasil se je Donald Trump

Tiger Woods med nevarnim prehitevanjem na bok. Leta 2021 mu je že grozila amputacija noge.
Ni bil prvič udeležen v prometni nesreči. FOTOGRAFIJI: Šerifov urad na Floridi
A. B.
 30. 3. 2026 | 08:20
3:14
A+A-

Tiger Woods, ki velja za enega najboljših golfistov na svetu, je v petek spet dokazal, da za seboj še ni pustil težavne preteklosti. S svojim luksuznim enoprostorcem znamke Land Rover se je le nekaj minut stran od doma na Jupiter Islandu prevrnil na bok. Pred tem je namreč poskušal prehiteti tovornjak za čiščenje cest. A ker je pri prehitevanju sunkovito zavil, da bi se izognil trčenju, je zadel zadnji del tovornjaka. Nakar se je njegovo vozilo prevrnilo na voznikovo stran. Nepoškodovani Woods je nato sam splezal iz vozila. Po poročanju ameriških medijev je vozil pod vplivom »neke vrste zdravila ali droge«. Da je res tako, naj bi dokazovala njegova fotografija, ki je nastala po aretaciji zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih snovi na policijski postaji. V nesreči ni bil poškodovan, še istega dne je bil tudi izpuščen iz pridržanja. Po stanovanjskem območju je, kot je povedal šerif okrožja Martin John Budensiek, vozil z veliko hitrostjo. Po nesreči pa da tudi ni bil sposoben za vožnjo. Že res, da je bil preizkus alkoholiziranosti negativen, a ker je zavrnil test urina, so ga pridržali. Nesrečo je pozneje komentiral celo ameriški predsednik Donald Trump, saj je njegova nekdanja snaha Vanessa Trump Woodsova partnerica. »Zelo mi je hudo. In zelo dober prijatelj je. Izjemna oseba in človek. A ima težave.«

Oseminštiridesetletna Vanessa, ki je leta 2018 vložila zahtevo za ločitev od Donalda Trumpa mlajšega in ima z njim pet otrok, je z Woodsom že več kot eno leto. Par je svojo zvezo začel marca lani z ganljivo objavo na družbenih omrežjih, potem ko se je novica o njuni romanci začela širiti že nekaj tednov prej. Vse od takrat sta zagotovo kdaj spregovorila tudi o Woodsovih preteklih težavah, menda prav zaradi zlorabe zdravil. Že leta 2009 je tako denimo pred domom v Orlandu trčil v hidrant in drevo. Za krajši čas je moral na hladno tudi leta 2017, potem ko so ga našli spečega za volanom poškodovanega avtomobila, ki je stal sredi voznega pasu. Takrat je v svoj bran povedal, da je zaužil napačno kombinacijo protibolečinskih zdravil. Leta 2021 pa je v Los Angelesu pri veliki hitrosti zapeljal s ceste, pri čemer si je huje poškodoval noge in gležnja. Zdravniki so, ko so ga začeli zdraviti, najprej razmišljali celo o amputaciji desne noge. Tokratna nesreča se je zgodila le nekaj dni zatem, ko se je začelo govoriti, da bi se Woods, sicer petnajstkratni zmagovalec turnirjev serije major, po daljši odsotnosti spet lahko vrnil na zelenice. V Augusti bi lahko že med 9. in 12. aprilom tekmoval na turnirju US Masters.

ZADNJE NOVICE
08:48
Lifestyle  |  Polet
POZOR VELJA

Modrice se mi pojavljajo brez razloga, ali je to lahko znak resne bolezni

S staranjem koža postaja tanjša, izgublja zaščitni sloj maščobnega tkiva, krvne žile pa postanejo bolj krhke.
Miroslav Cvjetičanin30. 3. 2026 | 08:48
08:20
Bulvar  |  Tuji trači
IMA TEŽAVE

Tiger Woods pod vplivom z veliko hitrostjo trčil v tovornjak, oglasil se je Donald Trump

Tiger Woods med nevarnim prehitevanjem na bok. Leta 2021 mu je že grozila amputacija noge.
30. 3. 2026 | 08:20
08:17
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ČIST ZRAK

Tehnologija, ki aktivno čisti zrak, prinaša olajšanje

Alergije danes niso več le spomladanska nevšečnost. Zaradi podnebnih sprememb se obdobja cvetenja podaljšujejo, koncentracije cvetnega prahu pa naraščajo.
30. 3. 2026 | 08:17
08:05
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
7 LET ZAPORA

Maročan jo je na Metelkovi davil in posiljeval

Tahirja Tarze prošnje nemočne ženske niso ustavile pri posilstvu. Bil je že obsojen, zdaj na sodišču še zaradi udarca s kamnom.
Aleksander Brudar30. 3. 2026 | 08:05
07:50
Bulvar  |  Zanimivosti
POGOLTNILA KOVINO

Zaradi sladoleda z žeblji ob otroke

Brandy Buckley je naročila sladoled, v katerem so bili poleg orehov še kovinski drobci. Prodajalca je tožila za 15.000 dolarjev, a je dobila kar 14 milijonov.
30. 3. 2026 | 07:50
07:45
Novice  |  Slovenija
ZVERI

Pri Mežici opazili medveda, lovci odsvetujejo sprehode! Za ta območja velja posebno opozorilo

Na območju Brusnije, Podkraja in Loma velja posebno opozorilo.
30. 3. 2026 | 07:45

IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
TOPLOTNA ČRPALKA

Nenaden mraz razkriva napake, ki jih mnogi spregledajo

Zadnja leta nas vreme vedno pogosteje preseneča. Ko že pospravimo zimske plašče in se razveselimo prvih toplih dni, nas lahko čez noč znova ujame mraz.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 12:08
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BELJAKOVINE

Ni samo lakota: telo vam morda sporoča nekaj drugega

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
24. 3. 2026 | 09:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
POMEMBEN POTENCIAL

Slovenija ima vir, ki bi lahko spremenil način ogrevanja

Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Praznično
VELIKA NOČ

Tradicija na krožniku: katera vina se najbolje ujamejo z velikonočnimi jedmi?

Pomladanske vonjave napovedujejo praznično vzdušje, pravi čar velike noči pa se razkrije ob mizi, ko domače dobrote in skrbno izbrano vino povežejo družino.
27. 3. 2026 | 09:37
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
TOPLOTNA ČRPALKA

Nenaden mraz razkriva napake, ki jih mnogi spregledajo

Zadnja leta nas vreme vedno pogosteje preseneča. Ko že pospravimo zimske plašče in se razveselimo prvih toplih dni, nas lahko čez noč znova ujame mraz.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 12:08
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BELJAKOVINE

Ni samo lakota: telo vam morda sporoča nekaj drugega

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
24. 3. 2026 | 09:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
POMEMBEN POTENCIAL

Slovenija ima vir, ki bi lahko spremenil način ogrevanja

Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Praznično
VELIKA NOČ

Tradicija na krožniku: katera vina se najbolje ujamejo z velikonočnimi jedmi?

Pomladanske vonjave napovedujejo praznično vzdušje, pravi čar velike noči pa se razkrije ob mizi, ko domače dobrote in skrbno izbrano vino povežejo družino.
27. 3. 2026 | 09:37
Photo
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
DEMENCA

Smo res pripravljeni na to, kar prihaja?

Spominčica – Alzheimer Slovenija je v preteklih letih pomembno prispevala k razvoju strokovne razprave o demenci v Sloveniji in v mednarodnem prostoru.
26. 3. 2026 | 15:20
Promo
Novice  |  Slovenija
NASLEDSTVO

Skrita težava slovenskega gospodarstva, o kateri se premalo govori

Andrej je star 58 let. Pred skoraj tremi desetletji je ustanovil proizvodno podjetje, ki danes zaposluje 42 ljudi.
Promo Slovenske novice27. 3. 2026 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SAMOPOMOČ

Bolečine v hrbtu, ki ne minejo? Vzrok vas lahko preseneti

Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 09:13
Promo
Novice  |  Slovenija
PREHOD

Podatki kot skrito orožje: podjetja šele zdaj razkrivajo resnico

V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
Promo Slovenske novice25. 3. 2026 | 10:02
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ČIST ZRAK

Tehnologija, ki aktivno čisti zrak, prinaša olajšanje

Alergije danes niso več le spomladanska nevšečnost. Zaradi podnebnih sprememb se obdobja cvetenja podaljšujejo, koncentracije cvetnega prahu pa naraščajo.
30. 3. 2026 | 08:17
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
OBČUTLJIVA PREBAVA

Stres in prebava: kako prehrana vpliva na počutje

Napihnjenost, bolečine in nihanje prebave imajo pogosto skupni imenovalec. Rešitve pa so bližje, kot si mislite.
27. 3. 2026 | 10:32
Lifestyle  |  Stil
PODKAST

Vselitev v manj kot letu dni? Mnogi ob tej možnosti obstanejo

Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
Nina Štajner25. 3. 2026 | 13:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PONOVNA UPORABA

To je trend, ki spreminja domove in navade Slovencev

Doma se nam kopičijo stvari, ki jih ne potrebujemo več, čeprav bi brez težav lahko služile komu drugemu.
27. 3. 2026 | 13:00
