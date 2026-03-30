Tiger Woods pod vplivom z veliko hitrostjo trčil v tovornjak, oglasil se je Donald Trump

Tiger Woods, ki velja za enega najboljših golfistov na svetu, je v petek spet dokazal, da za seboj še ni pustil težavne preteklosti. S svojim luksuznim enoprostorcem znamke Land Rover se je le nekaj minut stran od doma na Jupiter Islandu prevrnil na bok. Pred tem je namreč poskušal prehiteti tovornjak za čiščenje cest. A ker je pri prehitevanju sunkovito zavil, da bi se izognil trčenju, je zadel zadnji del tovornjaka. Nakar se je njegovo vozilo prevrnilo na voznikovo stran. Nepoškodovani Woods je nato sam splezal iz vozila. Po poročanju ameriških medijev je vozil pod vplivom »neke vrste zdravila ali droge«. Da je res tako, naj bi dokazovala njegova fotografija, ki je nastala po aretaciji zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih snovi na policijski postaji. V nesreči ni bil poškodovan, še istega dne je bil tudi izpuščen iz pridržanja. Po stanovanjskem območju je, kot je povedal šerif okrožja Martin John Budensiek, vozil z veliko hitrostjo. Po nesreči pa da tudi ni bil sposoben za vožnjo. Že res, da je bil preizkus alkoholiziranosti negativen, a ker je zavrnil test urina, so ga pridržali. Nesrečo je pozneje komentiral celo ameriški predsednik Donald Trump, saj je njegova nekdanja snaha Vanessa Trump Woodsova partnerica. »Zelo mi je hudo. In zelo dober prijatelj je. Izjemna oseba in človek. A ima težave.«

Oseminštiridesetletna Vanessa, ki je leta 2018 vložila zahtevo za ločitev od Donalda Trumpa mlajšega in ima z njim pet otrok, je z Woodsom že več kot eno leto. Par je svojo zvezo začel marca lani z ganljivo objavo na družbenih omrežjih, potem ko se je novica o njuni romanci začela širiti že nekaj tednov prej. Vse od takrat sta zagotovo kdaj spregovorila tudi o Woodsovih preteklih težavah, menda prav zaradi zlorabe zdravil. Že leta 2009 je tako denimo pred domom v Orlandu trčil v hidrant in drevo. Za krajši čas je moral na hladno tudi leta 2017, potem ko so ga našli spečega za volanom poškodovanega avtomobila, ki je stal sredi voznega pasu. Takrat je v svoj bran povedal, da je zaužil napačno kombinacijo protibolečinskih zdravil. Leta 2021 pa je v Los Angelesu pri veliki hitrosti zapeljal s ceste, pri čemer si je huje poškodoval noge in gležnja. Zdravniki so, ko so ga začeli zdraviti, najprej razmišljali celo o amputaciji desne noge. Tokratna nesreča se je zgodila le nekaj dni zatem, ko se je začelo govoriti, da bi se Woods, sicer petnajstkratni zmagovalec turnirjev serije major, po daljši odsotnosti spet lahko vrnil na zelenice. V Augusti bi lahko že med 9. in 12. aprilom tekmoval na turnirju US Masters.