Tiskovna predstavnica Bele hiše se dela norca iz napada, politiki po svetu vključno z Izraelom stopili v bran Trumpu (VIDEO)

Kaja Kallas je izrazila olajšanje, da so bili po streljanju v hotelu Hilton, kjer je potekala večerja, vsi, vključno s predsednikom, na varnem. »Dogodek, namenjen počastitvi svobodnih medijev, ne bi smel nikoli postati prizorišče strahu,« je danes zapisala na omrežju X in ranjenemu agentu zaželela hitro okrevanje. Da je šokiran nad prizori z večerje, je na omrežju X zapisal tudi britanski premier Keir Starmer. »Vsak napad na demokratične institucije ali svobodo medijev je treba najostreje obsoditi,« je zapisal in prav tako izrazil olajšanje, da sta predsednik ZDA, prva dama in vsi ostali udeleženci na varnem.

Odzval se je celo Netanjahu

Španski premier Pedro Sanchez je prav tako obsodil incident, ki ga je označil kot napad na ameriškega predsednika. »Nasilje ni nikoli odgovor. Človeštvo bo napredovalo le prek demokracije, sobivanja in miru,« je dodal. Šok nad dogodkom in olajšanje, ker so jo udeleženci večerje odnesli brez poškodb, so med drugim izrazili tudi kanadski premier Mark Carney, izraelski premier Benjamin Netanjahu, mehiška predsednica Claudia Sheinbaum in indijski premier Narendra Modi.

V soboto zvečer je moški, oborožen s strelnim orožjem in noži, iz sprejemne dvorane v hotelu Hilton želel vdreti v dvorano, kjer je potekala večerja združenja dopisnikov Bele hiše z več sto udeleženci. Tam je bil tudi predsednik Trump s soprogo, poleg njega pa še podpredsednik JD Vance, državni sekretar Marc Rubio in več drugih ministrov. Moškega so obvladali agenti tajne službe, pri čemer je bil eden od njih ustreljen, a ga je zaščitil neprebojni jopič. Gostje so se poskrili pod mize, predsednika in prvo damo pa so nepoškodovana evakuirali iz prostora. Osumljenca za streljanje so prijeli in naj bi v ponedeljek stopil pred sodnika.

Ameriški CBS ob sklicevanju na vire poroča, da je ob aretaciji pristojnim dejal, da so bili njegove tarče s Trumpom povezani vladni predstavniki. Incident je prekinil tradicionalni letni dogodek dopisnikov Bele hiše, na katerem počastijo novinarstvo. Letos se ga je prvič v vlogi predsednika udeležil tudi Trump. Pojavljajo se številna vprašanja glede zadostnosti varnostnih ukrepov.

Tiskovna predstavnica Bele hiše dogodek obrača na humor

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je medtem že humorno napovedala predsednikov večerni nagovor, ki naj bi bil sproščen in lahkoten. Uporabila je celo znan ameriški izraz »shots fired«, ki v šaljivem žargonu pomeni, da bodo iz Trumpovih ust zvečer 'izstreljene' izjave oziroma po domače, da jih bo Trump zvečer »nastreljal«. Vse kaže na to, da želi dati Bela hiša vtis, da je vse pod kontrolo, ter da poskus atentata ni bil nič hujšega, predvsem pa, da predsednik Trump ni osebno prizadet. Resnica je sicer zagotovo drugačna, sploh po predlanskem napadu, v katerem so mu obstrelili uho.