STRELJANJE

Tiskovna predstavnica Bele hiše se dela norca iz napada, politiki po svetu vključno z Izraelom stopili v bran Trumpu (VIDEO)

Vse kaže na to, da želi dati Bela hiša vtis, da je vse pod kontrolo. Dogodek sta med drugim obsodila tudi britanski in španski premier Keir Starmer ter Pedro Sanchez.
Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt želi vse skupaj obrniti na humor, čeprav je jasno, da je Washington v strahu za življenja. FOTO: zajem zaslona, omrežje X, Fox News
Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt želi vse skupaj obrniti na humor, čeprav je jasno, da je Washington v strahu za življenja. FOTO: zajem zaslona, omrežje X, Fox News
G. P./STA
 26. 4. 2026 | 10:42
 26. 4. 2026 | 11:01
Kaja Kallas je izrazila olajšanje, da so bili po streljanju v hotelu Hilton, kjer je potekala večerja, vsi, vključno s predsednikom, na varnem. »Dogodek, namenjen počastitvi svobodnih medijev, ne bi smel nikoli postati prizorišče strahu,« je danes zapisala na omrežju X in ranjenemu agentu zaželela hitro okrevanje. Da je šokiran nad prizori z večerje, je na omrežju X zapisal tudi britanski premier Keir Starmer. »Vsak napad na demokratične institucije ali svobodo medijev je treba najostreje obsoditi,« je zapisal in prav tako izrazil olajšanje, da sta predsednik ZDA, prva dama in vsi ostali udeleženci na varnem.

Odzval se je celo Netanjahu

Španski premier Pedro Sanchez je prav tako obsodil incident, ki ga je označil kot napad na ameriškega predsednika. »Nasilje ni nikoli odgovor. Človeštvo bo napredovalo le prek demokracije, sobivanja in miru,« je dodal. Šok nad dogodkom in olajšanje, ker so jo udeleženci večerje odnesli brez poškodb, so med drugim izrazili tudi kanadski premier Mark Carney, izraelski premier Benjamin Netanjahu, mehiška predsednica Claudia Sheinbaum in indijski premier Narendra Modi.

Trump mislil, da je padel pladenj, prva je odreagirala Melania (VIDEO)

V soboto zvečer je moški, oborožen s strelnim orožjem in noži, iz sprejemne dvorane v hotelu Hilton želel vdreti v dvorano, kjer je potekala večerja združenja dopisnikov Bele hiše z več sto udeleženci. Tam je bil tudi predsednik Trump s soprogo, poleg njega pa še podpredsednik JD Vance, državni sekretar Marc Rubio in več drugih ministrov. Moškega so obvladali agenti tajne službe, pri čemer je bil eden od njih ustreljen, a ga je zaščitil neprebojni jopič. Gostje so se poskrili pod mize, predsednika in prvo damo pa so nepoškodovana evakuirali iz prostora. Osumljenca za streljanje so prijeli in naj bi v ponedeljek stopil pred sodnika.

Napadalec priznal, da je ciljal na predsednika, Trump padel, en ustreljen (VIDEO)

Ameriški CBS ob sklicevanju na vire poroča, da je ob aretaciji pristojnim dejal, da so bili njegove tarče s Trumpom povezani vladni predstavniki. Incident je prekinil tradicionalni letni dogodek dopisnikov Bele hiše, na katerem počastijo novinarstvo. Letos se ga je prvič v vlogi predsednika udeležil tudi Trump. Pojavljajo se številna vprašanja glede zadostnosti varnostnih ukrepov.

Tiskovna predstavnica Bele hiše dogodek obrača na humor

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je medtem že humorno napovedala predsednikov večerni nagovor, ki naj bi bil sproščen in lahkoten. Uporabila je celo znan ameriški izraz »shots fired«, ki v šaljivem žargonu pomeni, da bodo iz Trumpovih ust zvečer 'izstreljene' izjave oziroma po domače, da jih bo Trump zvečer »nastreljal«. Vse kaže na to, da želi dati Bela hiša vtis, da je vse pod kontrolo, ter da poskus atentata ni bil nič hujšega, predvsem pa, da predsednik Trump ni osebno prizadet. Resnica je sicer zagotovo drugačna, sploh po predlanskem napadu, v katerem so mu obstrelili uho.

Karoline LeavittDonald Trumpnapadstreljanjecole tomas allen
ZADNJE NOVICE
12:30
Novice  |  Slovenija
KO JE ŽIVLJENJE OGROŽENO

Trije kardiologi na čelu z Danijelom Crnčićem, v murskosoboški bolnišnici prvič mehansko odstranili pljučni strdek (FOTO)

Ko pljučni strdek ogrozi dihanje, ga je treba nemudoma odstraniti.
26. 4. 2026 | 12:30
12:03
Lifestyle  |  Svetovalnica
SKRIVNOSTI VRTA

Pivo za rože? Ta trik navdušuje vrtičkarje

Rastline za bujno cvetenje potrebujejo dodatno nego; pomagamo si lahko z bananinimi in krompirjevimi olupki pa tudi z jajčnimi lupinami.
26. 4. 2026 | 12:03
11:25
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
ZLORABA ZASEBNOSTI

Aretirali nagrajenega fotografa in urednika, ki je v televizijskih garderobah skrivaj snemal ljudi med preoblačenjem

Policija je po odkritju skritih kamer v garderobah zasegla elektronske naprave osumljenca, na katerih naj bi našli več spornih posnetkov.
Kaja Grozina26. 4. 2026 | 11:25
11:09
Bulvar  |  Domači trači
GLASBA IN AKTIVIZEM

Močno sporočilo o izginjanju narave ju je navdihnilo, da posadita dve mladi drevesi (FOTO)

Glasbeni in vizualni projekt prinaša jasno sporočilo o gentrifikaciji, urbanizaciji in izgubi zelenih površin.
26. 4. 2026 | 11:09
11:00
Novice  |  Nedeljske novice
OPTIMIZEM

Kolesarska čelada mu je rešila življenje

Pred skoraj sedmimi leti se je življenje Marka Glogoviča obrnilo na glavo. Po hudi prometni nesreči, vanj je trčil pijani voznik avta, okreva in si na novo osmišlja življenje.
Drago Perko26. 4. 2026 | 11:00
10:56
Novice  |  Slovenija
PRIDRŽALI TRI OSEBE

Kakšna drama po tekmi v Kopru! Na igrišče metali predmete in pirotehnična sredstva, posredovati je morala policija (FOTO)

Na tekmi z okoli 1.200 gledalci je policija zaradi neupoštevanja ukazov uporabila tudi prisilna sredstva.
26. 4. 2026 | 10:56

Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DRUGAČNOST

»Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni. Superspaki nastopajo kot drobna pomoč pri tistem prvem koraku, ko želimo komu odpreti vrata ali ga sprejeti v svoj krog.
21. 4. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ŽIVLJENJE

Mislili boste drugače: tri zgodbe, ki odpirajo oči

Tin Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
20. 4. 2026 | 09:19
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA ODDIH

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
20. 4. 2026 | 14:20
