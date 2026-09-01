Tiskovni predstavnik palače potrdil govorice: evropska princ in princesa pred življenjsko prelomnico

Uradni tiskovni predstavnik knežje hiše Lihtenštajn je potrdil tisto, o čemer se je zadnjih nekaj mesecev med avstrijskim in nemškim plemstvom šepetalo za kulisami: 27-letni princ Georg Anton Ferdinand Maria je uradno zaročen in se bo kmalu poročil. Nevesta člana najbogatejše dinastije na stari celini je nemška princesa Marie-Nieves von der Leyen. Zato bo velika slovesnost, načrtovana za konec poletja 2027, potekala v Nemčiji. Pričakuje se, da bo ta kraljeva poroka združila predstavnike praktično vseh ključnih evropskih kraljevih hiš.

Kdo je bodoča nevesta

Znano je, da se je mladi par spoznal med študijem v Evropi in je svojo zvezo dolgo skrival pred mediji. Svoje romance zaročenca nista želela javno potrditi niti lani, ko je na družbenih omrežjih postala viralna fotografija, ustvarjena s pomočjo umetne inteligence, na kateri naj bi princ Georg objemal bodočo belgijsko kraljico, princeso Elisabeth. Fotografija se je hitro razširila po medijih, predstavniki lihtenštajnske kraljeve družine pa so bili prisiljeni uradno zanikati njeno pristnost.

Prinčeva bodoča nevesta je klasična sodobna evropska aristokratinja. Princesa Marie-Nieves se je rodila 13. februarja 2001 v bavarskem mestu Landsberg am Lech, očetu princu Philippu von der Leyenu in materi princesi Elisabeth, rojeni baronici von Gagern. Je najmlajša hči te starodavne katoliške vladarske družine. In kot se za takšne družine spodobi, je pridobila odlično mednarodno izobrazbo: najprej se je šolala na Mednarodni šoli v Augsburgu, nato diplomirala na prestižni turistični šoli Klessheim v Salzburgu, dodiplomski študij pa zaključila na Univerzi Zahodnega Londona. Od konca leta 2024 stalno prebiva na Dunaju, kjer gradi kariero v marketingu v lokalni agenciji.

Ženin je drugi sin prestolonaslednika

Princ Georg je tretji otrok in drugi sin prestolonaslednika Aloisa Liechtensteinskega in princese Sophie Bavarske. Rodil se je 20. aprila 1999 v Švici in kljub nazivu ter zagotovljenemu družinskemu bogastvu nikoli ni želel živeti kot brezskrbni bogataški otrok. Mladi princ je pridobil diplomo na kolidžu Malvern v Veliki Britaniji, nato pa nadaljeval študij na eni vodilnih evropskih ekonomskih univerz, Univerzi v St. Gallnu, ter na poslovnih šolah ESCP v Berlinu in Torinu. Po pridobitvi diplome iz poslovnega menedžmenta se je preselil v New York, kjer zdaj dela na razvoju poslovnih procesov. Georg sicer ni prvi od sorojencev, ki se je poročil. Poleti 2025 je njegova starejša sestra, princesa Maria-Carolina, v zakon stopila z investitorjem Leopoldom Madurjem Volmerjem.

Lihtenštajnovi so znani kot najbogatejša kraljeva družina v Evropi, njihovo premoženje pa je ocenjeno na več milijard dolarjev. V lasti imajo bančno skupino LGT Group, obsežna zemljišča in edinstveno umetniško zbirko. Kljub temu vsi člani družine živijo precej zasebno in ne uporabljajo družbenih omrežij.