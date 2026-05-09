Titanik in ena najbolj tragičnih ljubezenskih zgodb z njegovega krova

V zgodnjih jutranjih urah je aprila 1912 je ob Novofundlandki obali v severnem Atlantiku po trku v ogromno ledeno goro, potonil slavni Titanik. Od 2.224 potnikov in članov posadke je več kot 1.500 oseb izgubilo življenje. Med njimi sta bila Ida in Isidor Straus, lastnika veleblagovnice Macy’s, ki se kot par, ki v objemu leži na postelji, medtem ko čakata potop ladje, pojavljata tudi v filmu Titanik Jamesa Camerona.

Ta prizor je ganil gledalce po vsem svetu: on ji stiska roko in jo poljubi na lice, oba pa čakata svojo usodo. Cameron je uporabil umetniško svobodo in zamislil, da par svoj konec dočaka v objemu na postelji, a v resnici ni bilo povsem tako. Ko je postalo jasno, da bo Titanik potonil, sta Ida in Isidor ubogala kapitanov ukaz, oblekla rešilne jopiče in stekla na palubo, kjer je posadka spuščala reševalne čolne in vkrcavala ženske, otroke ter potnike prvega razreda.

Strausova sta bila med najbogatejšimi potniki na ladiji in jima je bil zagotovljen čoln. Idi so rekli, naj vstopi, kar je tudi storila. Ko bi se moral vkrcati njen mož, je odmahnil z roko: »Ne bom vstopil v čoln, dokler ne vidim, da so vse ženske in otroci dobili priložnost za rešitev,« je dejal. Kapitan mu je odgovoril: »Gospod, vemo, kdo ste, in seveda boste dobili mesto v čolnu.« A Isidor je ostal na palubi. Ida je nato stopila iz čolna, se vrnila na ladjo, se obrnila k možu in mu rekla: »Skupaj živiva že 40 let in imava šest otrok.

Če ti ne greš v čoln, tudi jaz ne grem!« Nato je slekla krzneni plašč in ga dala služkinji: »Ne bom ga več potrebovala. Vzemi ta plašč, naj te greje, dokler ne pridejo reševalci.« Isidor je objel ženo jo držal v objemu, dokler ju ni pogoltnil velik val in oba odnesel v ocean. O smrti lastnika veleblagovnice Macy’s se je veliko pisalo. Njuna ljubezen in žrtvovanje sta bila predmet številnih zgodb, zato so ju vključili tudi v legendarni film Titanik iz leta 1997.

Obstaja celo izbrisana scena, v kateri Isidor poskuša Ido prepričati, naj se brez njega vkrca v čoln. Ona mu odgovori: »Kamorkoli greš ti, grem tudi jaz. Ne prepiraj se z mano, Isidor, veš, da to ne bo prineslo nič dobrega.« Ta in prizor na postelji nista povsem v skladu z resnico, a Cameron je od pravnuka Strausovih dobil dovoljenje, da zadnje trenutke življenja njegovih starih staršev interpretira po svoje.

Isidor Straus se je rodil leta 1845 v nemškem mestu Otterberg in sredi 50-ih let 19. stoletja z družino emigriral v Georgio, ZDA. Kasneje so se preselili v New York, kjer je spoznal Ido. Imela je 22, on pa 26 let. Zaročila sta se in javno izražala ljubezen, kar takrat ni bilo sprejemljivo, pogosto so ju videli, kako se poljubljata, objemata in držita za roke. Takšno vedenje je bilo zanju značilno tudi kasneje. Isidor je postal lastnik veleblagovnice Macy’s in med čezoceanskimi potovanji je vsak dan pisal Idi.

Leta 1912 sta preživela nekaj časa na počitnicah ob francoski rivieri. Domov sta načrtovala pot z ladjo Olimpija, a ker je bila njena plovba prestavljena, sta se odločila vrniti s Titanikom. Nastanila sta se v luksuznem apartmaju, ki je obsegal tri kabine. 14. aprila sta uživala v večerji, se sprehodila po palubi in se umaknila v svojo sobo. Malo pred polnočjo je Titanik trčil v ledeno goro in potonil. Na pokopališču v Bronxu je njima v čast postavljen spomenik, na katerem piše: »Mnoge vode ne morejo pogasiti in poplave ne morejo ljubezni potopiti,« povzema stil.kurir.rs.