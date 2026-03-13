To bodo jedli zvezdniki po podelitvi oskarjev: 25.000 porcij za hollywoodsko elito (FOTO)

Zvezdniški kuhar Wolfgang Puck je razkril podrobnosti jedilnika za letošnji Guvernerjev ples, s katerim se bo 15. marca zaključila 98. podelitev oskarjev. Legendarni gastronom in njegova ekipa pripravljata kar 25.000 porcij hrane za hollywoodsko elito. Med vrhunci so 1200 znamenitih piščančjih pit z 22 kilogrami črnih tartufov, več kot 90 kilogramov velikih govejih zrezkov z dolgo kostjo in kar 70 kilogramov kaviarja. Na jedilniku so tudi priljubljene testenine s sirom ter dimljeni losos v obliki slavnega kipca oskarja.

Letošnji dogodek stavi na svežino in nove kuhinjske tehnike. Pet mojstrov priprave sušija bo pred gosti pripravljalo zvitke in riževe grižljaje z ribo, za sladko piko na i pa bo poskrbel nov aparat za pripravo sladoleda, ki bo znameniti italijanski sladici zagotovil posebno gladko teksturo. Gostje bodo lahko poskusili tudi jabolčni zavitek po receptu Puckove mame in na tisoče čokoladnih oskarjev.

Brez makronov ne gre.

Puck pri ustvarjanju jedilnika upošteva vse prehranske zahteve. Poudarja, da so tudi rastlinske jedi deležne enake pozornosti kot mesne, saj so med obiskovalci številni vegani, med njimi tudi igralec Joaquin Phoenix. Ekskluzivni jedilnik bodo spremljali šampanjec Piper-Heidsieck, vina Domaine Clarence Dillon in japonsko riževo vino sake Dassai. Dobrote so pred dogodkom predstavili v gledališču Dolby.

Guvernerjev ples velja za eno največjih kulinaričnih prireditev v svetu filma. Po podelitvi oskarjev tam vsako leto postrežejo približno 1500 gostov, za pripravo hrane pa skrbi več kot sto kuharjev. Wolfgang Puck jedilnik pripravlja že več kot tri desetletja, zato so nekatere jedi postale skoraj tradicija – med njimi njegova znamenita piščančja pita, bogate testenine s sirom in sladice v obliki zlatih kipcev oskarja.