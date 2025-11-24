To bosta financirala Jeff Bezos in Lauren Sanchez

Jeff Bezos in Lauren Sánchez Bezos bosta glavna donatorja prireditve Met Gala, ki se bo odvijala 4. maja naslednje leto. Dogodek bo potekal na temo Kostumska umetnost, so potrdili pri reviji Vogue. K dogodku bosta prispevala tudi Saint Laurent in Condé Nast, ki bosta finančno podprla novo razstavo Metropolitanskega muzeja umetnosti v New Yorku. Prireditev Met Gala 2026 bo prva pod uredniškim vodstvom nove odgovorne urednice Vogua, Chloé Malle, ki je po odstopu po 37. letih na položaju nasledila Anno Wintour. Razstava Kostumska umetnost bo v muzeju odprta 10. maja 2026 in bo trajala do 10. januarja 2027, piše People.

Sánchezova in Bezos sta se dogodka prvič skupaj udeležila leta 2024, ko se je odvijal na temo Vrt časa in ga je navdihnila kratka zgodba J. G. Ballarda. Novica o njunem razmerju je v javnost pricurljala januarja 2019, približno v istem času, ko je ustanovitelj Blue Origina objavil, da se po 25. letih zakona ločuje od MacKenzie Scott. V tistem obdobju se je Lauren ločevala od svojega moža Patricka Whitesella, s katerim je bila poročena 13 let. Bezos in Sánchezova nista razkrila, kako sta se zapletla, vendar so viri povedali, da sta začela sodelovati pri več projektih in postopoma razvila romantična čustva drug do drugega.

Poročila sta se 27. junija 2025 v Benetkah, na otočku San Giorgio Maggiore, dogodek je bil, kljub številnim protestom, eden najbolj glamuroznih iztekajočega se leta. Slovesnost je trajala več dni, na njej so bili prisotni številni svetovni zvezdniki in druga znana imena. Par je namesto klasičnih poročnih daril goste pozval k donacijam za zaščito beneških lagun. Tako sta izrazila hvaležnost mestu, ki jima je ponudilo kuliso za njun veliki dan.