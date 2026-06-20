To danes počne prvo dekle Cristiana Ronalda

Cristiano Ronaldo, legendarni portugalski nogometaš, ki trenutno igra v Savdski Arabiji, že vrsto let živi v partnerski zvezi z Georgino Rodríguez, s katero ima veliko družino. Njegovo prvo svetu predstavljeno dekle pa je bila Jordana Jardel, sestra Maria Jardela, Ronaldovega takratnega soigralca pri lizbonskem Sportingu.

Burno ljubezensko življenje

Ronaldovo zasebno življenje že leta zanima njegove navijače. Preden je spoznal Georgino Rodríguez, je bil pet let v zvezi z rusko manekenko Irino Shayk. V medijih so ga povezovali tudi z drugimi znanimi ženskami, med njimi s Kim Kardashian in Paris Hilton.

Kaj danes počne njegovo prvo dekle?

Jordana Jardel ni svetovno znana osebnost, vendar velja za prvo Ronaldovo uradno partnerico po začetku njegove profesionalne kariere leta 2003. O njuni zvezi ni veliko znanega. Po poročilih sta se razšla kmalu po tem, ko so mediji začeli pisati o njunem razmerju, zato je ohranjenih le malo njunih skupnih fotografij. Pred kratkim se je poročila s Paulom Vanzelerjem iz Brazilije. Na družbenih omrežjih pogosto objavlja fotografije in utrinke iz njunega skupnega življenja.

Lastno podjetje in kariera v kozmetiki

Jordana je ustanovila lastno podjetje in se posvetila kozmetičnim ter estetskim tretmajem. Redno se dodatno izobražuje in pridobiva nova strokovna znanja. Pred nekaj tedni je ob fotografiji z diplomo zapisala: »To so bili meseci učenja, predanosti in pridobivanja znanja, vedno z željo, da svojim strankam ponudim najboljšo možno storitev. Danes praznujem še en pomemben korak v svoji poklicni poti: prejela sem diplomo iz limfoterapije.«

»To izobraževanje mi bo pomagalo izboljšati tretmaje in še bolje skrbeti za vse, ki mi zaupajo.« Za svoje delo je prejela tudi strokovno priznanje. Ob tem je zapisala: »V čast mi je, da sem prejela nagrado za delo maserke. Moje srce je polno hvaležnosti. Brez podpore prijateljev, družine in predvsem mojih strank to ne bi bilo mogoče. To priznanje pripada vsem nam. Hvala vsakomur, ki je del te zgodbe. Hvaležna sem za vse, kar mi je prineslo življenje.«

Danes torej Jordana Jardel uspešno gradi kariero na področju kozmetike in dobrega počutja ter živi precej drugačno življenje od tistega, po katerem jo večina pozna kot prvo javno znano dekle Cristiana Ronalda, povzema Stil.kurir.rs.