  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZADNJE BESEDE

To je bil zadnji intervju Dolly Parton, besede, ki jih je izrekla trgajo srce

Glasbena ikona se je poslovila.
Dolly Parton. FOTO: Fred Prouser Reuters

Dolly Parton. FOTO: Fred Prouser Reuters

FOTO: Mario Anzuoni Reuters

FOTO: Mario Anzuoni Reuters

FOTO: Win Mcnamee Reuters

FOTO: Win Mcnamee Reuters

Dolly Parton. FOTO: Fred Prouser Reuters
FOTO: Mario Anzuoni Reuters
FOTO: Win Mcnamee Reuters
M. U.
 25. 8. 2026 | 21:54
 25. 8. 2026 | 22:00
2:41
A+A-

Ves svet je v šoku, potem ko je bilo objavljeno, da je umrla Dolly Parton. Žalostno novico je potrdil njen nečak Bryan Seaver s posnetkom, objavljenim na njenih uradnih družbenih omrežjih. Vzrok smrti za zdaj ni bil razkrit, je bilo pa znano, da je pevka že dolgo časa bila bolna, zaradi česar je odpovedala vrsto nastopov.

Le nekaj dni pred smrtjo v 80. letu je Dolly Parton odkrito spregovorila o zdravstvenih težavah, s katerimi se je soočala v zadnjih mesecih. Legendarna country pevka je v svojem zadnjem intervjuju priznala, da preživlja težko obdobje, razkrila pa je tudi, kaj je botrovalo njenim težavam.

FOTO: Mario Anzuoni Reuters
FOTO: Mario Anzuoni Reuters

V intervjuju za revijo People, ki ga je dala minuli petek, je Dolly potrdila, da se bori z določenimi zdravstvenimi težavami, zaradi katerih je morala odpovedati nastop v svojem tematskem parku Dollywood.

Skušala pomiriti oboževalce

Čeprav je njena odsotnost zaskrbela oboževalce, je skušala takrat zmanjšati njihovo zaskrbljenost in jih spomnila, da se je tudi prej v življenju soočala z resnejšimi zdravstvenimi težavami.

»Kot sem v videoposnetkih govorila v preteklem letu, se soočam z določenimi zdravstvenimi težavami, na katere nisem bila pozorna, medtem ko sem skrbela za Carla,« je tedaj povedala.

Pojasnila je, da takrat ni dovolj skrbela zase, saj ji je bil prednostna naloga mož, s katerim je preživela skoraj šest desetletij.

FOTO: Win Mcnamee Reuters
FOTO: Win Mcnamee Reuters

 

Njene besede iz zadnjega intervjuja imajo danes posebno čustveno težo, saj so bile izrečene le nekaj dni pred njeno smrtjo.

»A mislim, da zaradi življenja v svetu, ki nikoli ne spi, in prevlade družbenih omrežij vse dobiva ogromne razsežnosti, kakršnih prej nismo poznali. Včasih sem se šalila, da sem kraljica tabloidov, zdaj pa lahko očitno rečem, da sem kraljica umetne inteligence na družbenih omrežjih! A resno – čeprav sem še vedno v fazi okrevanja, še vedno delam! Saj me poznate – kot sem pogosto govorila – sanjala sem velike sanje in še vedno si želim veliko doseči, zato bom delala, dokler bom lahko, da bom videla, kako se vse to uresničuje,« je upala Dolly.

»Veste, to ni prvič, da se moram soočiti s čim takim. Že v začetku osemdesetih sem bila več mesecev priklenjena na posteljo zaradi ginekoloških težav, hkrati pa sem se tedaj spopadala tudi z odvečnimi kilogrami, zato mi težka zdravstvena obdobja niso neznanka.«

Dolly je v zadnjem intervjuju razkrila tudi, da je v zadnjih letih svoje zdravje potisnila na stranski tir, medtem ko je skrbela za moža Carla Thomasa Deana.

 

 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Dolly PartonsmrtbolezenintervjuCarl Thomas Dean
ZADNJE NOVICE
21:54
Bulvar  |  Tuji trači
ZADNJE BESEDE

To je bil zadnji intervju Dolly Parton, besede, ki jih je izrekla trgajo srce

Glasbena ikona se je poslovila.
25. 8. 2026 | 21:54
21:37
Novice  |  Kronika  |  Doma
POZIV

Ste videli, kaj se je zgodilo na Cesti Rudija Šelige? Voznik trčil v peško, zdaj ga išče policija

Voznika prosijo, da se oglasi ali pokliče na kranjsko policijsko postajo.
25. 8. 2026 | 21:37
21:24
Novice  |  Slovenija
ODLOČENO

Superreferendumski dan bo 11. oktobra

DZ je podprl posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi obveznega rtv-prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah.
25. 8. 2026 | 21:24
21:04
Novice  |  Slovenija
RESNA NEVARNOST

Dramatično opozorilo ČZS! Opazili so ga na dvorišču enega od koprskih vrtcev, orientalski sršen osvaja Primorsko

Časa za čakanje ni, vsako pravočasno odstranjeno gnezdo pomeni manj novih matic in manj gnezd v prihodnjem letu.
25. 8. 2026 | 21:04
21:01
Bulvar  |  Tuji trači
DRUŽINA

Georgina po poroki posvojila tri Ronaldove otroke

Postopek naj bi izpeljali daleč od oči javnosti, da bi zaščitili zasebnost družine.
25. 8. 2026 | 21:01
21:00
Bulvar  |  Suzy
ZORAN PREDIN

Zvezde Instagrama: Levjesrčni Praslovan (Suzy)

V vsega pol leta je Zoran Predin objavil toliko vsebin, da bi mu lahko instagram skoraj odprl še eno nadstropje.
25. 8. 2026 | 21:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Širijo se v Zagreb: kakšni so njihovi načrti?

Na Hrvaškem imajo pomembno vlogo veliki pokojninski in vzajemni skladi, dodatno spodbudo pa naj bi prinesel hrvaški investicijski račun.
25. 8. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOGRADNJA

Brilosa ustvarja prihodnost bivanja od Kamnika do slovenske obale

Brilosa je slovensko investicijsko in projektno podjetje, specializirano za razvoj in gradnjo stanovanjskih in poslovnih kompleksov po vsej Sloveniji.
Promo Slovenske novice19. 8. 2026 | 08:45
Promo
Lifestyle  |  Polet
TRIGLAV TEK

Tekaški praznik v novi preobleki

Na Brdu pri Kranju bo 12. septembra 14. Triglav tek by MOJtribe, ki poleg teka in zabavnega spremljevalnega programa letos prinaša še novost – MOJ pohod.
25. 8. 2026 | 08:31
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Širijo se v Zagreb: kakšni so njihovi načrti?

Na Hrvaškem imajo pomembno vlogo veliki pokojninski in vzajemni skladi, dodatno spodbudo pa naj bi prinesel hrvaški investicijski račun.
25. 8. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOGRADNJA

Brilosa ustvarja prihodnost bivanja od Kamnika do slovenske obale

Brilosa je slovensko investicijsko in projektno podjetje, specializirano za razvoj in gradnjo stanovanjskih in poslovnih kompleksov po vsej Sloveniji.
Promo Slovenske novice19. 8. 2026 | 08:45
Promo
Lifestyle  |  Polet
TRIGLAV TEK

Tekaški praznik v novi preobleki

Na Brdu pri Kranju bo 12. septembra 14. Triglav tek by MOJtribe, ki poleg teka in zabavnega spremljevalnega programa letos prinaša še novost – MOJ pohod.
25. 8. 2026 | 08:31
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA KAKOVOST ZDRAVSTVA

Ko kakovost zdravstvene obravnave postane merljiva

Staranje prebivalstva, pomanjkanje kadra in tehnološki razvoj povečujejo pritiske na zdravstveni sistem, zato je zagotavljanje kakovosti in varnosti ključno.
Promo Slovenske novice25. 8. 2026 | 09:42
Promo
Novice  |  Slovenija
IZVOZNIKI

Svet se zapira. Kakšne priložnosti ima Slovenija?

Nova pravila svetovne trgovine od izvoznikov zahtevajo več kot iskanje novih kupcev. Zahtevajo nov razmislek o celotni izvozni strategiji.
7. 8. 2026 | 09:27
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZNANOST

Ste vedeli, kaj nam vse pokaže gensko testiranje? (video)

Preventiva postaja močno orodje za zdravo in dolgo življenje. S pravimi pristopi lahko izberemo boljšo pot do dolgoživosti.
Promo Slovenske novice21. 8. 2026 | 11:53
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Rekordna prodaja električnih avtomobilov, a subvencij je zmanjkalo

Dr. Slavko Ažman: Če trg zdaj ustavimo, lahko porušimo preboj, na katerega smo čakali leta
19. 8. 2026 | 09:19
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
PromoPhoto
Novice  |  Kmetijske novice
SEJEM AGRA 2026

Vabljeni na sejem AGRA 2026, praznik sodelovanja, tradicije in prihodnosti!

Na 64. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni vas od 22. do 26. avgusta čakajo novi izdelki in spoznanja, najboljši nasveti in jedi, nepozabna doživetja in srečanja.
Promo Slovenske novice24. 8. 2026 | 10:13
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki