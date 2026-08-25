To je bil zadnji intervju Dolly Parton, besede, ki jih je izrekla trgajo srce

Ves svet je v šoku, potem ko je bilo objavljeno, da je umrla Dolly Parton. Žalostno novico je potrdil njen nečak Bryan Seaver s posnetkom, objavljenim na njenih uradnih družbenih omrežjih. Vzrok smrti za zdaj ni bil razkrit, je bilo pa znano, da je pevka že dolgo časa bila bolna, zaradi česar je odpovedala vrsto nastopov.

Le nekaj dni pred smrtjo v 80. letu je Dolly Parton odkrito spregovorila o zdravstvenih težavah, s katerimi se je soočala v zadnjih mesecih. Legendarna country pevka je v svojem zadnjem intervjuju priznala, da preživlja težko obdobje, razkrila pa je tudi, kaj je botrovalo njenim težavam.

FOTO: Mario Anzuoni Reuters

V intervjuju za revijo People, ki ga je dala minuli petek, je Dolly potrdila, da se bori z določenimi zdravstvenimi težavami, zaradi katerih je morala odpovedati nastop v svojem tematskem parku Dollywood.

Skušala pomiriti oboževalce

Čeprav je njena odsotnost zaskrbela oboževalce, je skušala takrat zmanjšati njihovo zaskrbljenost in jih spomnila, da se je tudi prej v življenju soočala z resnejšimi zdravstvenimi težavami.

»Kot sem v videoposnetkih govorila v preteklem letu, se soočam z določenimi zdravstvenimi težavami, na katere nisem bila pozorna, medtem ko sem skrbela za Carla,« je tedaj povedala.

Pojasnila je, da takrat ni dovolj skrbela zase, saj ji je bil prednostna naloga mož, s katerim je preživela skoraj šest desetletij.

FOTO: Win Mcnamee Reuters

Njene besede iz zadnjega intervjuja imajo danes posebno čustveno težo, saj so bile izrečene le nekaj dni pred njeno smrtjo.

»A mislim, da zaradi življenja v svetu, ki nikoli ne spi, in prevlade družbenih omrežij vse dobiva ogromne razsežnosti, kakršnih prej nismo poznali. Včasih sem se šalila, da sem kraljica tabloidov, zdaj pa lahko očitno rečem, da sem kraljica umetne inteligence na družbenih omrežjih! A resno – čeprav sem še vedno v fazi okrevanja, še vedno delam! Saj me poznate – kot sem pogosto govorila – sanjala sem velike sanje in še vedno si želim veliko doseči, zato bom delala, dokler bom lahko, da bom videla, kako se vse to uresničuje,« je upala Dolly.

»Veste, to ni prvič, da se moram soočiti s čim takim. Že v začetku osemdesetih sem bila več mesecev priklenjena na posteljo zaradi ginekoloških težav, hkrati pa sem se tedaj spopadala tudi z odvečnimi kilogrami, zato mi težka zdravstvena obdobja niso neznanka.«

Dolly je v zadnjem intervjuju razkrila tudi, da je v zadnjih letih svoje zdravje potisnila na stranski tir, medtem ko je skrbela za moža Carla Thomasa Deana.