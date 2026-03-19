To je edini zakoniti dedič televizijske dive, posvojila ga je na skrivaj

Velika diva italijanske televizije Raffaella Carrà, ki je umrla pred petimi leti, stara 78 let, je imela po poročanju časnika Corriere della Sera skrivnega posvojenega sina, ki bi tako lahko postal edini zakoniti dedič njenega premoženja in tudi pravic do njene podobe in avtorskih pravic njenih del. Portal Tgcom24 navaja, da dediščina Carràjeve znaša okoli 300 milijonov evrov, uradne ocene še ni. Doslej sta za dediča veljala njena nečaka.

Posvojenec tudi sodelavec

Posvojencu je ime Gian Luca Pelloni Bulzoni, rodil se je v Ferrari leta 1964, zdaj pa živi v Rimu, kjer vodi svojo glasbeno založbo Arcoiris Edizioni Musicali, navaja Ansa. Kot nekdanji osebni tajnik in menedžer Carràjeve je bil eden iz kroga njenih najbližjih. Novica je prišla na dan po naključju, ob sodnem sporu s španskim podjetjem zaradi gledališkega muzikala Ballo ballo, za katerega je Bulzoni zahteval prepoved izvedbe, distribucije, oglaševanja in uprizarjanja, zaradi odsotnosti njegovega soglasja. Bulzoni je zahtevo vložil na sodišču v Rimu kot dedič Raffaelle Carrà in imetnik pravic do njene podobe, glasu in imena, pa tudi do podatkov in informacij o njenem osebnem in poklicnem življenju, saj je obenem tudi nosilec moralnih pravic in pravic do uporabe avtorskih del umetnice.

Gian Luca Pelloni Bulzoni je bil sodelavec pokojne televizijske dive, zdaj pa naj bi prišlo na dan, da je bil celo njen posvojenec. FOTO: Instagram

Sodnica Laura Centofanti zahtevane prepovedi ni odobrila, saj je vseh 36 gledaliških predstav muzikala Ballo ballo že bilo uprizorjenih in novih niso predvideli. Nekdanji sodelavec Carràjeve naj bi bil tako tudi njen edini dedič, saj ni imela svojih otrok. Obstajata pa omenjena nečaka, Matteo in Federica Pelloni, otroka brata Carràjeve, ki je umrl pri 56 letih, s katerima so bili morda sklenjeni dogovori že za časa njenega življenja.