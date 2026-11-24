Prva dama ZDA Melania Trump je v svoji novi dokumentarni seriji Melania: The Series razkrila, da je dvajsetletnemu sinu Barronu, ki ga ima z Donaldom Trumpom, dala pomemben nasvet glede ljubezenskih zvez in zmenkov. Melania in Donald sta se poročila leta 2005. »Vedno mu pravim, da je svet zunaj nevaren,« je povedala in dodala, da mu nenehno svetuje, naj bo previden, povzema Page Six.

Kljub opozorilom je poudarila, da bo Barronu, ne glede na življenjske okoliščine vedno stala ob strani. »Vedno bom ob njem,« je dejala in dodala: »Zelo odprto se pogovarjava o življenju. Vedno bom tukaj zanj. Sem in vedno bom. Ve, da je moja prednostna naloga in bo tako tudi ostalo.« V dokumentarni seriji se je pošalila, da je zelo kul mama in da sina na to nenehno spominja.

Kaj vemo o ljubezenskem življenju Barrona Trumpa?

Barronovo ljubezensko življenje javnosti ni znano. Sin ameriškega predsednika je študent tretjega letnika poslovne šole Stern na Univerzi v New Yorku in o svojih ljubezenskih zvezah nikoli ni javno govoril. Kot so leta 2025 navajali mediji, naj bi zaradi enega od zmenkov zaprl celotno nadstropje Trumpovega stolpa v New Yorku. Vir je takrat pojasnil, da je bila odločitev, da se zmenek odvije v zasebnosti doma, sprejeta izključno iz varnostnih razlogov.

Melania je že v svojem prvem filmu Melania razkrila tudi nekaj podrobnosti o njegovi osebnosti. Opisala ga je kot zelo samozavestnega in poudarila, da si želi, da bi si samostojno ustvaril svojo življenjsko pot. V enem od prizorov se med vožnjo z avtomobilom z Donaldom pogovarja o Barronu. Ob tem poudari, da ima fant neverjeten um. »Rada ga imam,« je povedala.