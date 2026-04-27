To je o zakonu z Michaelom Jacksonom razkrila njegova nekdanja žena, hči Elvisa Presleyja

Ob izidu biografskega filma o Michaelu Jacksonu so v javnosti znova zaokrožili odlomki iz objavljenih spominov njegove nekdanje žene Lise Marie Presley, ki podrobneje osvetljujejo njun kratek, a odmeven zakon iz sredine devetdesetih let.

Film Michael prikazuje pevčevo pot od začetkov v skupini Jackson 5 do svetovne slave, hkrati pa prikazuje tudi dele njegovega zasebnega življenja. Posebno pozornost so ob tem pritegnili zapisi Presleyjeve iz knjige From Here to the Great Unknown, ki jo je po njeni smrti dokončala hči Riley Keough, poroča Daily Mail.

Michael Jackson in Lisa Marie Presley. FOTO: Mark Cardwell Reuters

Presleyjeva v spominih opisuje, da se je v Jacksona močno zaljubila in da je bila njuna zveza na začetku zelo intenzivna. Ključen trenutek naj bi bil pogovor v Las Vegasu, kjer ji je pevec odkrito izpovedal čustva. Kot piše v knjigi, ji je dejal, da je »popolnoma zaljubljen« in da si želi poroke ter skupnih otrok. Presleyjeva je opisala, da je bila nad njegovimi besedami sprva presenečena, vendar je kmalu ugotovila, da čuti enako.

Od velike zaljubljenosti do napetega razhoda

Michael Jackson in Lisa Marie Presley. FOTO: Mark Cardwell Reuters

Njuna zveza se je začela v času, ko je bila še poročena s svojim prvim možem. Po njeni ločitvi sta se z Jacksonom leta 1994 poročila. V knjigi je poudarila, da sta si kljub izjemni medijski pozornosti prizadevala živeti običajno skupno življenje. Eden bolj odmevnih delov knjige se nanaša na Jacksonove osebne izpovedi o preteklih razmerjih. Po njenih navedbah ji je zaupal, da pred tem ni imel resnih intimnih izkušenj, kar jo je, kot piše, sprva zmedlo in prestrašilo. Opisuje, da se je bala, da bi v odnosu naredila napačno potezo.

Kljub močni začetni povezanosti je bil zakon po njenih zapisih zaznamovan z napetostmi. Na odnos so vplivali pritiski javnosti, intenzivno medijsko zanimanje ter pravni postopki, s katerimi se je Jackson soočal v tistem obdobju. Presleyjeva je bila ob tem eden njegovih bližnjih opornikov, vendar so se razlike med njima postopoma poglabljale.

Michael Jackson in Lisa Marie Presley. FOTO: Mark Cardwell Reuters

Po nekaterih zapisih v knjigi naj bi nanju vplivale tudi njegove osebne težave, vključno z uporabo zdravil. Zakon se je končal z ločitvijo leta 1996 zaradi nepremostljivih razlik. Presleyjeva je kasneje priznala, da sta v naslednjih letih večkrat poskušala odnos obnoviti, vendar brez trajnega uspeha.

Spomini razkrivajo tudi širši kontekst življenja Lise Marie Presley, ki je bila vse življenje pod drobnogledom javnosti kot hči Elvisa Presleyja. Njena zveza z Jacksonom je to pozornost še dodatno okrepila, kar je po ocenah številnih vplivalo tudi na dinamiko njunega odnosa. Michael Jackson je umrl leta 2009 zaradi srčnega zastoja, povezanega z uporabo zdravil. Lisa Marie Presley je umrla januarja 2023 v starosti 54 let. Njeni spomini, objavljeni po smrti, tako ponujajo enega najbolj osebnih vpogledov v razmerje, ki še vedno vzbuja veliko zanimanje javnosti.