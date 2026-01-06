  • Delo d.o.o.
USPELO JI JE

To je peta glasbenica, ki se je zavihtela med milijarderje

Pred Beyoncé so to postali njen mož Jay-Z, Rihanna, Bruce Springsteen in Taylor Swift.
Mejo milijarde dolarjev je presegla z zadnjo turnejo Cowboy Carter. FOTO: Reuters
Še vedno ima v rokah rekord kot največkrat nagrajena in največkrat nominirana izvajalka v zgodovini nagrad grammy. FOTO: Reuters
Taylor Swift je pričakovano med elitno druščino bogatašev. FOTO: Jennifer Gauthier/Reuters
Bruce Springsteen je edini rockerski glasbenik, ki se je zavihtel med milijarderje. FOTO: Profimedia
V. A.
 6. 1. 2026 | 08:39
2:59
A+A-

Glasba je za marsikoga precej donosen posel, med največje srečneže spada tudi ameriška pevka Beyoncé, saj je peta glasbenica, ki je postala milijarderka, poroča Forbes, novico pa povzema tudi Guardian. Mejo milijarde dolarjev je presegla z zadnjo turnejo Cowboy Carter, s katero je zaslužila 400 milijonov dolarjev od prodaje vstopnic in še dodatnih 50 milijonov od prodaje promocijskega blaga. Prejšnja svetovna turneja Renaissance ji je sicer prinesla približno 580 milijonov dolarjev. Pred njo so glasbeni milijarderji postali njen mož Jay-Z, ki je bil leta 2019 sploh prvi glasbenik med milijarderji na Forbesovem seznamu, kasneje pa so se elitni druščini pridružili še Rihanna, Bruce Springsteen in Taylor Swift.

Na Forbesovem seznamu za leto 2025 je več kot tri tisoč milijarderjev.

Čeprav je Beyoncé ustanovila več podjetij, med njimi blagovni znamki za nego las Cécred in viski SirDavis ter linijo oblačil Ivy Park, večina njenega premoženja izhaja iz glasbe, vključno s prihodki od prodaje plošč in svetovnih turnej, navaja Forbes. Leta 2010 je ustanovila še produkcijsko podjetje Parkwood Entertainment, s čimer je prevzela nadzor nad vsemi svojimi umetniškimi podvigi, glasbo, koncerti in dokumentarnimi filmi, tako da lahko tako rekoč vse prihodke obdrži zase, brez posrednikov z visokimi maržami. K uspehu je pripomogel tudi zadnji album Cowboy Carter iz leta 2024. Prejela je številne pohvale kritikov, vrhunec pa je bila nagrada grammy za najboljši album leta. Nato se je podala na svetovno turnejo, in ta je bila najuspešnejša glasbena turneja na svetu leta 2025. Triurna produkcija koncerta vključuje gostujoče nastope njenega moža, otrok in nekdanjih članov skupine Destiny's Child.

580 MILIJONOV DOLARJEV ji je prinesla samo prejšnja turneja.

»V vseh kategorijah zabavne industrije ni bolj donosnega podjetja, kot je glasbenik, ki lahko razproda stadione,« je zapisal Forbes – in dodal, da je koncertna turneja Beyoncé zaposlovala 350 članov, uporabili pa so kar sto tovornjakov in osem tovornih letal za prevoz opreme iz mesta v mesto. Beyoncé je kariero začela kot članica pop skupine Destiny's Child, kmalu po letu 2000 pa je zakorakala na samostojno glasbeno pot. Še vedno ima v rokah rekord kot največkrat nagrajena in največkrat nominirana izvajalka v zgodovini nagrad grammy. Približno 50 milijonov dolarjev je zaslužila z nastopom ob polčasu božične tekme ameriškega nogometa v ligi NFL na tekmovanju Beyoncé Bowl leta 2024, 10 milijonov dolarjev pa je dobila za nastop v reklamah za Levi's. Zanimivo pa je še nekaj. Na Forbesovem seznamu za leto 2025 je več kot tri tisoč milijarderjev.

