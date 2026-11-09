To je pokojni Mišo Kovač storil po koncertu v Ljutomeru, ko je preživljal enega najtemnejših trenutkov

Legendarni hrvaški pevec Mišo Kovač, ki se je konec oktobra za vedno poslovil, je za seboj pustil številne uspešnice, pa tudi pretresljivo življenjsko zgodbo. Malokdo ve, da se je eden najtemnejših trenutkov njegovega življenja začel prav po koncertu v Sloveniji. Januarja 1999 se je namreč po vrnitvi iz Ljutomera poskušal ubiti. »Sedem let sem se boril, da bi mi povedali, kaj se je zgodilo z mojim sinom. Nekega dne sem se vrnil s koncerta v Ljutomeru. Padal je neki grd dež, obstal sem pred ogledalom, si rekel, naj grem v p***o materino, in ustrelil,« je pokojni pevec nekoč opisal enega najtemnejših trenutkov svojega življenja, poroča Slobodna Dalmacija.

Zgodilo se je 14. januarja 1999 v stanovanju v Zagrebu. Takrat 58-letni pevec se je ustrelil v prsni koš, a ostal pri zavesti. Poklical je svojega menedžerja in mu dejal: »Ubil sem se.« Ta je nemudoma poklical reševalce. Kovača so odpeljali v zagrebško bolnišnico Rebro, kjer so ga operirali in mu rešili življenje.

Mišo Kovač bo pokopan ob sinu Ediju. FOTO: Zaslonski Posnetek, Sv.findagrave.com

»Če ne bi bilo Lidije, mene ne bi bilo«

Pevec se nikoli ni povsem sprijaznil s smrtjo sina Edija, ki je leta 1992 umrl v nepojasnjenih okoliščinah. Policija je njegovo smrt označila za samomor, Mišo pa je bil prepričan, da so mu sina ubili. Leta žalovanja in obupa so ga pripeljala do poskusa samomora. Po tem pretresljivem dogodku je v njegovem življenju pomembno vlogo prevzela Lidija Pintarić, ki je pustila službo in se posvetila skrbi zanj. Leta 2002 sta se na skrivaj poročila.

»Če ne bi bilo Lidije, mene ne bi bilo. Zagotovo bi bil mrtev, na Mirogoju,« je pokojni glasbenik večkrat poudaril. Soprogi je bil neizmerno hvaležen, saj mu je pomagala prebroditi najtežje obdobje njegovega življenja.