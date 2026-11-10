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To je pravnukinja Josipa Broza Tita, ki se ni hotela pisati Broz (FOTO)

Hčer Titove vnukinje Saše Broz je pojasnila odločitev za spremembo priimka.
Saša Broz je hčerkino odločitev podprla. FOTO: Jaka Arbutina/Mediaspeed
Saša Broz je hčerkino odločitev podprla. FOTO: Jaka Arbutina/Mediaspeed
B. K. P.
 10. 11. 2026 | 18:18
2:11
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Vnukinja Josipa Broza Tita, Saša Broz, se je prejšnji mesec s hčerko Saro Haas odpravila na potovanje na Dansko in na družabnem omrežju delila nekaj utrinkov s čudovitega družinskega izleta. Ob tem pa je ponovno vzbudila radovednost javnosti, ki jo predvsem zanima, kdo je Titova pravnukinja Sara Haas.

Sara je hči režiserke Saše Broz in znanega igralca Ranka Zidarića. Sara je stara 31 let in dela kot scenografinja v Lutkovnem gledališču v Zagrebu. Prav tako slika, sodeluje pri razstavah in pogosto sodeluje z mamo.

Pozornost javnosti je pritegnila, ko je spremenila svoj priimek, še posebej, ker ni vzela ne maminega niti očetovega, temveč se je odločila za priimek svoje prababice Herte Haas, Titove tretje žene. »To sem storila iz globokega spoštovanja do dela družine, ki je nosil priimek Haas, in do moje prababice Herte, ki je bila izjemna ženska. Preprosto sem želela, da priimek Haas živi naprej,« je takrat odločitev pojasnila Sara in dodala: »Vsi so me podpirali, še posebej starši, ker so menili, da je dobro, da si kariero v umetniškem svetu zgradim pod svojim priimkom.«

Njena starša sta bila poročena od leta 1994 do 2000, Sara pa je razkrila, kakšen je bil njun odnos po ločitvi. »Moja starša sta prijatelja, vedno sta sodelovala tako in drugače in to se ni nikoli spremenilo. Vedno sta se trudila, da smo ne glede na to, da smo živeli na različnih naslovih, še vedno ostali družina – kar tudi smo,« je povedala za portal Net.hr.

O spremembi hčerkinega priimka je spregovorila tudi Saša Broz, ki je dejala: »Pred dvema letoma je rekla, da se želi znebiti bremena mojega in Rankovega priimka in da se je odločila za babičinega. Z Rankom veva, kaj pomeni nositi breme slavnega priimka, njegov oče je igralec Krešimir Zidarić, zato sva jo podprla, saj sva menila, da gre za smiselno odločitev, ki se njej zdi povsem naravna.«

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