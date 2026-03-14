To slavna lepotica počne vsako jutro, ljudje zgroženi: »Oprosti, tole pa ni normalno« (VIDEO)

Manekenka Cindy Crawford je na TikToku objavila posnetek o svoji obsežni jutranji rutini, kar je pri nekaterih povzročilo negativne odzive.

Rutina ji vsak dan vzame dve uri in pol, navaja Daily Mail, začne pa se z zbujanjem ob 6. uri zjutraj. Sledi suho krtačenje nog s krtačo iz naravnih vlaken in poslušanje Svetega pisma. Nato sledi pitje jabolčnega kisa in odhod v jacuzzi. Ob tem si pripravi kavo s kolagenom, skače na trampolinu v domači telovadnici, medtem ko čaka na prihod inštruktorja pilatesa.

Brutalni odzivi: »Slavni bi morali preprosto nehati deliti svoje življenje«

»Obožujem svojo jutranjo rutino – pripravi me na odličen dan!« je ob tem zapisala Cindy Crawford.

»Je to rutina ali služba s polnim delovnim časom?« piše na omrežju X.

»Oprosti, tole pa ni normalno,« piše v drugi objavi.

»To ni jutranja rutina, to je wellness ritual slavne osebe. Zbudiš se, kava, oblečeš uniformo in potem na 12-urno izmeno. Tega se reče resnični svet. Slavne osebe so tako odtujene od sveta in naj nam nehajo to metati pod nos. Njihova življenjska rutina ni normalna. Nič od tega ni normalno za povprečnega človeka,« pravi naslednji odziv.

»Slavni bi morali preprosto nehati deliti svoje življenje. Živiš življenje, ki ga 99,99 odstotka sveta nikoli ne bo razumelo, a tudi ko si iskren, deluješ povsem bahavo,« še piše v komentarjih na manekenkin posnetek.