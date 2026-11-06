To so o Miši Kovaču vedeli le redki: desetletja je na pokopališču poleg sina obiskoval še nekoga (FOTO)

Potem ko se je Hrvaška poslovila od Miše Kovača, ki je 31. oktobra umrl v starosti 85 let, so na dan prišle številne zgodbe, ki pričajo o tem, kakšen je bil legendarni pevec stran od odra. Še posebej ganljivo anekdoto je razkril Zdeslav Vukas, sin hajdukove legende Bernarda Vukasa, bolj znanega po vzdevku Bajdo. V intervjuju za portal Dalmacija Danas se je spomnil tradicije, ki jo je Mišo gojil dolga leta, ko je obiskoval zagrebško pokopališče Mirogoj, kjer zdaj počiva tudi sam. Mišo je redno obiskoval grob svojega sina Edija, čigar smrt leta 1992 je na njem pustila trajen pečat. A med temi obiski je imel vedno v mislih še eno osebo. »Mišo mi je povedal, da je vedno, ko je šel na grob svojega sina Edija, položil šopek rož tudi na grob mojega očeta Bernarda Vukasa,« je Zdeslav Vukas razkril za omenjeni portal.

Ta mala, a izredno ganljiva gesta priča o spoštovanju, ki ga je Mišo čutil do legendarnega igralca Hajduka, ki je sicer umrl že leta 1983. Vukas, oziroma Bajdo, velja za eden največjih nogometašev v zgodovini splitskega kluba. Čeprav se je rodil v Zagrebu, je večino svoje kariere preživel pri Hajduku, kjer je postal eden njegovih najbolj prepoznavnih simbolov. Z Mišem sta delila veliko ljubezen do omenjenega kluba in oba že desetletja zasedata posebno mesto v srcih njegovih navijačev.

Posebno težo celotni zgodbi daje dejstvo, da se je Mišo na pokopališče Mirogoj vsa ta leta odpravljal zaradi največje tragedije svojega življenja. Njegov sin Edi Kovač je umrl leta 1992, star komaj 16 let, pevec pa ni nikoli skrival, kako zelo ga je ta izguba prizadela. O svoji bolečini je odkrito govoril tudi po legendarnem koncertu Noč sveč, ki je bil leta 1993 na Poljudu in ga je posvetil sinu ter padlim hrvaškim branilcem. »Edi mi je bil vse,« je takrat dejal Mišo, ki je priznal, da je pogosto na sinov grob hodil povsem sam, da je lahko žaloval v miru in tišini.

Zdaj na Mirogoju, skupaj z Edijem in nedaleč od Vukasa, počiva tudi sam.