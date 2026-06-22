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Toliko je Brooklyn Beckham zaslužil z oglasom, ki je njegovi družini strl srce

Znesek, ki se je stekel na račun pobeglega sina ni majhen.
FOTO: Peter Casey Imagn Images Via Reuters
FOTO: Peter Casey Imagn Images Via Reuters
M. Fl.
 22. 6. 2026 | 13:25
8:28
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Brooklyn Beckham naj bi za posmehljiv oglas za dostavljavca DoorDash, v katerem se norčuje iz dolgotrajnega družinskega spora, prejel najmanj milijon dolarjev oz. 870.000 evrov. Mnogi so bili ogorčeni nad reklamo, v kateri namiguje, da svetovno prvenstvo spremlja od doma, da bi se izognil srečanju z družino, in zato svoje vstopnice podari naprej. »Verjetno se sprašujete, zakaj svetovno prvenstvo FIFA 2026 spremljam od doma. Ne zato, ker ne bi imel vstopnic,« pravi in dodaja: »No, razlog je ... dolga zgodba.« Ob objavi napovednika oglasa, le nekaj dni po tem, ko so njegovo sestro 14-letno Harper Beckham opazili v Los Angelesu, kjer je poskušala ponovno vzpostaviti stik z bratom,  je vir, seznanjen z odzivi, za Page Six povedal: »Uporabiti odtujenost od staršev in sorojencev v reklami kot šalo, medtem ko je družina potrta in neutolažljiva, je grozno. DoorDash ima gotovo pomisleke glede te kampanje.«

Vendar se je zgodilo nasprotno. Podjetje je objavilo celoten oglas, v katerem 27-letni Beckham svoje vstopnice preda dostavljavcu. »Te lahko dobi kdo drug,« pravi. »Odpelji jih nekam, kjer bo zabavno.« Stranke lahko s pomočjo namigov, ki jih daja naročnik oglasa, poiščejo vstopnice. »Malo pocukrano je,« je vse skupaj komentiral vir, ki pozna Brooklyna. Dodal pa je, da naj bi za sodelovanje prejel približno milijon dolarjev. »Vse, kar mu prinaša denar, je dobro. To dokazuje, da njegova blagovna znamka obstaja in uspeva.« Strokovnjakinja za blagovne znamke Ana Andjelic, avtorica publikacije Sociologija posla (The Sociology of Business), je za Page Six povedala, da je bila poteza za DoorDash pametna: »To je dobra reklama. Dotika se univerzalne resnice: vsaka družina ima svoje spore. Vključuje svetovno prvenstvo, najbolj slavnega nogometaša na svetu, Davida Beckhama in ima popoln časovni okvir. Za DoorDash je to zmaga.«

»Podjetje je želelo biti v središču pozornosti in doseglo je natanko to ... Reklama je zabavna.« Brooklynovi odtujeni družinski člani naj se s tem ne bi strinjali. Viri so opozorili tudi na določeno mero hinavščine. Ko je Brooklyn januarja objavil dolg zapis, v katerem je starša obtožil, da sta skušala uničiti njegov zakon z Nicolo Peltz in da sta ga od otroštva uporabljala kot sredstvo za zaslužek, je poudaril: »Z ženo si ne želiva, da bi naju oblikovali podoba, mediji ali manipulacija. Želiva si le miru, zasebnosti in sreče za naju ter najino prihodnjo družino.« Vir, seznanjen z dogajanjem, pa je zdaj dejal: »Brooklyn trdi, da si želi miru in zasebnosti ter da noče imeti ničesar z družino. Zdaj pa skuša na tem zaslužiti.« Kmalu po objavi napovednika na družbenih omrežjih je moral omejiti komentarje.

Eden od uporabnikov je zapisal: »Edini razlog, da imaš svojo pekočo omako ali nastopaš v reklamah, je to, da si Beckham. Se zavedaš ironije?« Drugi je dodal: »Mar nisi govoril, da si želiš miru in zasebnosti?« Številni so poudarili, da brez težav služi na račun svojega slavnega priimka. Junija lani sta Brooklyn in Nicola najela odvetnico Jenny Afia, ki zastopa tudi Meghan Markle in princa Harryja, ter londonsko odvetniško družbo Schillings za pomoč pri obvladovanju škode in dezinformacij. Po navedbah virov naj bi jima Schillings takrat svetoval, naj ne počneta ničesar, kar bi lahko razumeli kot kršitev zasebnosti. Page Six poroča, da odvetniška družba ni bila obveščena o Brooklynovi kampanji za DoorDash. V podjetju so sporočili, da nikoli ne komentirajo nasvetov, ki jih dajejo svojim strankam.

Pogodbo z DoorDashom je uredila agencija Gersh Agency. Njegov menedžer Kai Gayoso iz družbe Range Media Partners je takrat dejal: »Brooklyn je po naravi podjetnik. Ko vstopa v novo življenjsko obdobje, smo navdušeni nad priložnostjo, da skupaj z njim gradimo vse vidike njegove blagovne znamke.« David in Victoria Beckham se seveda nikoli nista izogibala velikim poslovnim projektom. Po podatkih časnika Sunday Times njuno skupno premoženje znaša približno 1,58 milijarde dolarjev (1,37 milijarde evrov). Victoria Beckham je maja v podkastu Aspire povedala: »Ko sva se z Davidom spoznala, nikoli nisva načrtovala ustvariti blagovne znamke. Ljudje govorijo o znamki Beckham, vendar se je vse razvilo povsem naravno.«

To je izjavila le nekaj mesecev po tem, ko je njen najstarejši sin zapisal: »Moja družina javno promocijo in sponzorstva postavlja pred vse drugo. Znamka Beckham je na prvem mestu.« Spor v družini se je še zaostril 12. junija, ko je David Beckham prejel svojo zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih. Ob njem so bili Victoria Beckham, njun prijatelj Tom Cruise, sinova Romeo in Cruz ter hči Harper. Kraj dogodka je od 16-milijonske vile v Beverly Hillsu, kjer živita Brooklyn Beckham in Nicola Peltz, ki ju na slovesnosti ni bilo, oddaljen le približno 20 minut vožnje. V intervjuju za Variety je David Beckham zavrnil vprašanja o družinskih napetostih: »Iskreno, tukaj vas moram ustaviti. To je zasebna zadeva. To je ena stvar, o kateri ne želim govoriti,« je dejal. Po slovesnosti so Harper Beckham opazili, ko je sama prišla do hiše svojega brata in svakinje, da bi jima dostavila pismo. Ker Brooklyna ni bilo doma, je kmalu odšla.

Predstavnik Brooklyna in Nicole je za Page Six izjavil: »Dejstvo, da so bili fotografi na kraju samem ravno v trenutku dostave pisma, pove vse. Vse je bilo organizirano za kamere.« Predstavniki družine Beckham tega niso želeli komentirati, viri pa vztrajajo, da to ni res in da se je Harper sama odločila za obisk. »Brooklyn je jasno povedal, da ne želi videti svojih staršev, vendar ga vsa družina neizmerno pogreša,« je dejal vir. Ko ga je sestra iskala v Los Angelesu, je bil Brooklyn v New Yorku, kjer je sodeloval na panelu festivala Tribeca X z naslovom Od strasti do izdelka: kako zgraditi trajno kulinarično blagovno znamko. Govoril je o svoji znamki pekoče omake Cloud23.

Ta teden je Nicola Peltz objavila tudi fotografije z razkošnega družinskega posestva svojih staršev v Bedfordu v zvezni državi New York. Po navedbah virov mladi par tam pogosto prebiva. Brooklyn naj bi se zelo zbližal s tastom Nelsonom Peltzem in taščo Claudio Peltz, ki ga po besedah ljudi iz njegovega kroga stoodstotno usmerjata pri različnih projektih. Čeprav je odločno zanikal, da bi njegova žena povzročila spor s starši, ki jih ni videl že od božiča leta 2024, je vir, ki ga pozna, dejal: »Občutek imam, da ga je Nicola spodbujala k tej reklami. Preprosto patetična je.« Tudi številni komentatorji menijo podobno. »Brooklyn, vedno sem te zagovarjal, ampak to je res zlobno. Zdaj pa verjamem, da vse to vodi tvoja žena,« je zapisal eden od uporabnikov Instagrama.

Victoria Beckham, David Beckham in njuni drugi otroci, ki večinoma živijo v Združenem kraljestvu, bodo med svetovnim prvenstvom prebivali v ZDA. David, nekdanji kapetan angleške reprezentance na prvenstvih leta 2002 in 2006, je namreč uradni ambasador turnirja in sodeluje z glavnimi pokrovitelji, med drugim z družbo Verizon. Par so opazili tudi na otvoritveni tekmi med ZDA in Paragvajem v Los Angelesu, kjer je bil prisoten tudi Tom Cruise. O odzivih na reklamo za DoorDash je Ana Andjelic še dodala: »To je tema, o kateri želi govoriti vsak. DoorDash s tem dokazuje, da je kulturno relevanten.«

DoorDash je za Page Six sporočil: »Naš cilj med celotnim svetovnim prvenstvom je podpirati navijače ne glede na to, kje spremljajo tekme. Naša vsebina odraža zabavo in evforijo, ki ju lahko prinese le ta turnir.« Toda, kar je za nekoga »zabava in evforija«, je za njegove starše zlomljeno srce.

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