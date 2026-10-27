Tom Brady poljublja enajst let mlajšo lepotico

Čeprav sta več mesecev uspešno skrivala zvezo, na dan počasi prihajajo podrobnosti razmerja med 49-letnim Tomom Bradyjem in 38-letno Candice Swanepoel. Oba živita v Miamiju, kar jima precej olajša srečevanje stran od radovednih pogledov. Vir, ki je blizu paru, razkriva, da je Brady zadovoljen s svojim zasebnim življenjem. Njegova glavna prioriteta ostajajo kariera in otroci, vendar ne izključuje možnosti, da bi se iz tega razvilo kaj globljega: »Tom se videva s Candice in resnično rad preživlja čas z njo, vendar se ne želi takoj spustiti v še eno resno zvezo,« je povedal.

Kljub temu trdi, da legendarni športnik, če bi se to razvilo naravno, ne nasprotuje resnejšemu razmerju. Predstavniki za odnose z javnostmi obeh zvezdnikov se za zdaj ne odzivajo na novinarska vprašanja, piše People. Čeprav sta šele zdaj polnila naslovnice spletnih portalov, njuna romanca ni povsem nova. Ameriški mediji poročajo, da sta par že nekaj časa, njuni bližnji pa poudarjajo, da sta sprejela ukrepe, s katerimi se želita izogniti fotografom.

Nekdanja manekenka znamke Victoria’s Secret je še posebej previdna pri razkrivanju podrobnosti iz svojega ljubezenskega življenja. Po poročanju virov je bila zelo skrivnostna in je skrbno izbirala prijatelje, ki jim je zaupala, da se videva z Bradyjem. Brady ima za seboj 13-letni zakon s supermodelom Gisele Bündchen, ki se je končal oktobra 2022. Z njo ima sina Benjamina in hčerko Vivian, iz prejšnje zveze z igralko Bridget Moynahan ima še sina Jacka.

Candice je bila pred zvezo z Bradyjem v dolgoletnem razmerju z brazilskim modelom Hermannom Nicolijem. Skupaj sta bila, preden sta se leta 2018 razšla, več kot deset let. V zvezi sta se jima rodila desetletni Anacan in sedemletni Ariel.