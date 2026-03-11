Tom Cruise in Elle Fanning ujeta med poljubom

Letošnjo rdečo preprogo prestižnih Saturnovih nagrad v Los Angelesu so zaznamovali posnetki Toma Cruisa in Elle Fanning. Fotografije, ki so hitro pristale v medijih po vsem svetu, so razkrile domačen odnos med hollywoodskima zvezdnikoma in sprožile govorice o romantični zvezi. Vendar pa je resnica precej manj pikantna: dvojica se pozna prek Elline sestre Dakote Fanning, s katero je Tom leta 2005 nastopil v Spielbergovi znanstvenofantastični uspešnici Vojna svetov (2005).

FOTO: Profimedia

Takrat je bila Dakota še otrok, a med igralcema se je razvilo prijateljstvo, ki traja še danes. Tom, ki pogosto velja za nekakšnega hollywoodskega strica iz ozadja, je bil navdušen nad dekličinim igralskim talentom. Pri 12 letih, ko je že lahko nosila odrasle številke obuval, ji je podaril par čevljev. Darilo jo je tako razveselilo, da je igralec gesto ponovil tudi naslednje leto – in tako je nastala tradicija, ki traja še danes.

Kot Dakotina mlajša sestra je Elle Cruisa spoznala že kot otrok. V filmu s Tomom ena najbolj iskanih igralk mlajše generacije še ni nastopila, je pa igrala v številnih znanih filmih, kot so Super 8 (2011), Zlohotnica (2014) in Neonski demon (2016).

Dakota od Toma vsako leto dobi par čevljev. FOTO: Jeenah Moon/Reuters

Saturnove nagrade, 53. po vrsti, so podelili 8. marca v hotelu Hilton Universal City v Los Angelesu, prireditev pa je vodil komik Joel McHale. Gre za nagrade, ki jih podeljuje Akademija za znanstvenofantastične, fantazijske filme in grozljivke.

Letos je največ filmskih nagrad pobral spektakel Avatar: Fire and Ash (2025), ki je odnesel kar pet kipcev, med drugim za najboljši znanstvenofantastični film in režijo Jamesa Camerona. Med televizijskimi projekti sta največ nagrad osvojili seriji Andor (2022–) in Pluribus (2025–).

Tom Cruise je na dogodku stopil tudi na oder. Svojemu dolgoletnemu sodelavcu Christopherju McQuarrieju, režiserju filmov Misija: Nemogoče (1996–), je podelil posebno nagrado visionary.