Tom Cruise in Nicole Kidman: stara čustva še zdaleč niso pozabljena

Tom Cruise in Nicole Kidman sta bila eden najbolj spremljanih hollywoodskih parov, njuna ločitev leta 2001 je sprožila izjemno zanimanje javnosti.

Po poročanju tujih medijev on nikoli ni povsem pozabil, kako se je ta odvijala in zadnje novice o zasebnih težavah bivše žene naj bi v njem obudile tudi nekatera stara čustva.

Kot navaja International Business Times Cruise meni, da je razhod Nicole Kidman in Keitha Urbana nekakšno poplačilo za način, kako je igralka javno govorila o njem po njuni ločitvi pred več kot dvajsetimi leti.

FOTO: Gettyimages

Tom in Nicole sta bila poročena 11 let, po koncu zakona je bil on pogosto prikazan kot negativec, medtem ko je bila ona deležna simpatij.

»Ko sta se Tom in Nicole ločila, je vsa krivda padla nanj, ona pa je bila deležna usmiljenja,« trdi vir za IBTimes.

On slab, ona uboga ...

»Prikazan je bil kot slab fant in ta sloves ga je spremljal več let. Še posebej ga je prizadel način, kako je Nicole o njem govorila v javnosti. Bila je povsod v medijih, omenjala je njegovo višino in igrala vlogo žrtve. Tom je vse to molče prenašal.«

Vir dodaja, da je Cruisa dolgo motila podoba Urbana kot rešitelja, ki je Kidmanovo povsem oddaljil od zakona, ki ga je javnost videla kot problematičnega:

»Ko je Urban vstopil v njeno življenje, so ga mediji razglasili skoraj za viteza na belem konju. To je šlo Tomu na živce. Zdaj, ko se vse podira, mu je po eni strani žal za Nicole, ker ve, kako trpi, po drugi ima občutek, da se mu je življenje vsaj delno opravičilo.«

FOTO: Kaylee Greenlee/Reuters

Cruise zdaj meni, da vse, kar se dogaja, potrjuje, da je imel prav.

»Sam pri sebi si je dal malo duška in ljudem v svojem krogu dejal, da je to karma. Že od začetka je menil, da sta Nicole in Keith pretirano poveličevan par, ki v resnici nima veliko skupnega. Zdaj verjame, da se je to tudi pokazalo.«

Nicole Kidman je večkrat dejala, da jo je razhod s Cruisom šokiral in da je bila zelo mlada, ko sta se poročila, nato je dozorela in odrasla.

Nekdanji par ima dva posvojena otroka, Isabello in Connorja, ki sta ostala pri Tomu in sta tesno povezana s scientološko cerkvijo.

Kasneje se je igralec, ki je prejel častnega oskarja, poročil s Katie Holmes, z njo ima hčer Suri. Vendar zakon ni dolgo trajal, igralec pa že leta ni v stiku ne z bivšo ženo ne s svojo hčerjo.

FOTO: Gettyimages

Urban se vrača na družbena omrežja

Medtem se je Keith Urban prvič, odkar je bilo objavljeno, da se po 19. letih ločuje od Nicole Kidman oglasil na instagramu. Objavil je odlomek iz oddaje The Road, tekmovalnega resničnostnega šova, v katerem nastopa z Blakom Sheltonom.

Oba sta se ob tem pošalila na račun svojih starih pričesk iz devetdesetih, povzema Daily Mail.