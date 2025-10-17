Tom Cruise je znova samski: to se je zgodilo z Ano de Armas

Po poročanju vira za The Sun med njima ni bilo več iskrice, in ugotovila sta, da jima bolj ustreza prijateljstvo.

»Iskrica med njima je izginila, še vedno pa uživata v družbi drug drugega. Oba sta ravnala zelo odraslo,« je povedal vir.

63-letni Cruise in 37-letna de Armasova naj bi ostala v dobrih odnosih.

»Tom in Ana sta se imela lepo skupaj, vendar je njun čas kot para je minil,« je dodal vir.

»Ostala bosta dobra prijatelja, a nista več v zvezi. Samo zavedela sta se, da njuno razmerje nima prihodnosti in da jima je bolje kot prijateljema,« je še povedal.

Stanovska kolega sta bila skupaj prvič opažena februarja na večerji v Londonu, kar je sprožilo govorice o razmerju.

V naslednjih mesecih ju je bilo večkrat opaziti na romantičnih izletih, med drugim sta julija uživala med dopustom v Španiji.

Brez zadržkov sta se skupaj pojavljala v javnosti. Konec istega meseca sta obiskala koncert skupine Oasis na stadionu Wembley v Londonu.

Čeprav nikoli nista javno spregovorila o svoji romanci, so bile fotografije, kjer se julija držita za roke v Vermontu, najjasnejša potrditev njune zveze.

Med gostovanjem v oddaji Good Morning America maja letos je Ana de Armas razkrila, da imata Cruisom zabaven odnos in da skupaj delata na nekaj projektih.

Pretekla razmerja

Igralec je bil prej poročen z Mimi Rogers (1987–1990), Nicole Kidman (1990–2001) in Katie Holmes (2006–2012).

Kubanska igralka Ana de Armas je bila poročena s španskim igralcem in modelom Marcom Clotetom (2011–2013), znana pa je tudi po zvezah z znanimi osebnostmi.

Med letoma 2019 in 2021 je bila v razmerju z Benom Affleckom, leta 2024 so jo povezovali z Manuelom Anidom Cuesto, pastorkom kubanskega predsednika Miguela Díaza-Canela Bermúdeza, navaja Page six.