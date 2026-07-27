Tom Cruise se vrača s še eno kultno vlogo

Režiser Jonathan Levine se trenutno dokončno dogovarja za režijo nadaljevanja filma Dnevi grmenja, v katerem naj bi Tom Cruise ponovno upodobil svojo znamenito vlogo iz leta 1990. Poleg tega bo pri filmu sodeloval tudi kot producent. Studio Paramount je tako končno konkretiziral projekt, o katerem se je govorilo že več let. Scenarij podpisuje Will Staples, Cruise pa bo znova združil moči z Jerryjem Bruckheimerjem, producentom izvirnega filma iz leta 1990, poroča The Hollywood Reporter.

Vrnitev Cola Trickla

V izvirnem filmu Dnevi grmenja, ki ga je režiral Tony Scott, je Cruise igral Cola Trickla, nadarjenega dirkača serije NASCAR, ki se pridruži novi ekipi pod vodstvom upokojene dirkaške legende Harryja Hoggea, ki ga je upodobil Robert Duvall. Trickle je mlad in izjemno nadarjen dirkač z malo izkušnjami, vendar velikimi ambicijami. Njegov mentor ga uči, kako obvladovati hitrost in lastni ego. Po hudi nesreči ter ostrem rivalstvu z drugim dirkačem se mora Trickle soočiti s svojimi strahovi in najti ravnovesje med pogumom in disciplino, da bi postal vrhunski voznik.

Film je pomenil pomemben mejnik tako v Cruisovi karieri kot tudi v njegovem zasebnem življenju, saj je med snemanjem spoznal Nicole Kidman. Kasneje sta se poročila in se po več letih zakona ločila. Cruise je že novembra 2024 začel pogovore o vrnitvi v nadaljevanje, novi projekt prihaja po izjemnem uspehu filma Top Gun: Maverick, ki je studiu Paramount po svetu prinesel skoraj 1,5 milijarde ameriških dolarjev prihodkov v kinematografih. Film je prejel šest nominacij za oskarja, med njimi za najboljši film. O nadaljevanju Dnevov grmenja trenutno ni znanih več podrobnosti.