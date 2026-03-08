  • Delo d.o.o.
TEŽKA ODLOČITEV

Tony Centinski tik pred zdajci odpovedal koncert: »Znašel sem se v nezavidljivi situaciji«

Ob dnevu žena bi moral nastopiti v Novem Sadu.
Konec marca prihaja tudi v Slovenijo. FOTO: Ivana Ivanovic/Pixsell
Konec marca prihaja tudi v Slovenijo. FOTO: Ivana Ivanovic/Pixsell
B. K. P.
 8. 3. 2026 | 14:42
3:12
A+A-

Priljubljeni hrvaški glasbeni Tony Cetinski je danes pred svojim koncertom v Novem Sadu, ko bi moral ob dnevu žena razveseliti svoje oboževalke, svoje poslušalke in poslušalke preko družabnih omrežij nagovoril z odkritim in zelo osebnim sporočilom. Delil je namreč svoje misli o situaciji, v kateri se je znašel, in priznal, da se je znašel pred težko moralno dilemo, ko je izvedel, da dvorana, kjer bi moral nastopiti, pri nekaterih vzbuja boleče spomine na vojna devetdeseta leta prejšnjega stoletja. Kot je zapisal v objavi, predhodno ni bil seznanjen z vsemi dejstvi in informacijami, vendar so ga sporočila ljudi, ki so v dvorani SPENS doživeli težke čase, globoko prizadela in mu dala misliti. Zato se je odločil, da bo dilemo, v kateri se je znašel, javno delil in ljudi vprašal za mnenje o tem, ali naj koncert izvede ali raje odpove. 

Težka odločitev

»Dragi ljudje, redko imam opravka s tako težko odločitvijo. V zvezi s koncertom v Novem Sadu na dan žena sem se znašel v nezavidljivi situaciji. Iskreno povedano, se nisem zavedal, da dvorana SPENS pri nekaterih ljudeh vzbuja boleče spomine na vojna devetdeseta leta. Če bi to vedel prej, bi o vsem razmišljal drugače. V zadnjih dneh sem slišal pričevanja ljudi – civilistov, žensk, otrok in veteranov – ki so v tej dvorani preživeli zelo težke trenutke. Kot človeka, ki zelo spoštuje vse človeško trpljenje, se me je to resnično dotaknilo. V moji družini so ljudje, ki so v vojni izgubili može in očete, in prav zato na to situacijo ne morem gledati lahko. Hkrati razmišljam tudi o mladih in občinstvu, ki s temi dogodki iz preteklosti nimajo nobene zveze in ki na naše koncerte prihajajo zaradi glasbe, povezanosti in sporočila turneje. Publika, ki prihaja na naše koncerte, je vajena, da od mene in ekipe dobi 120 odstotkov energije in čustev, in v takšni situaciji se sprašujem, ali vam to res lahko dam tako, kot si zaslužite nocoj. Moja publika ni bila nikoli samo publika, ampak ljudje, s katerimi sem leta delil tako veselje kot dileme. Zato mi je vaše mnenje v tej situaciji pomembno,« je zapisal Cetinski in sledilce vprašal, ali naj koncert izvede, ali raje odpove.

Kot kaže, se je večina strinjala, da koncert ob dnevu žena na tej lokaciji ni primeren, hrvaški glasbenik je v novi objavi namreč z oboževalci delil tudi svojo končno odločitev - koncerta ne bo. »Želim jasno povedati, da gojim veliko spoštovanje in hvaležnost do občinstva v Srbiji. Že leta me tam sprejemajo z ljubeznijo in pesmijo, z odprtim srcem, zato verjamem, da bodo to mojo odločitev razumeli in je ne bodo obsojali. Ta odločitev ni bila sprejeta proti nikomur niti iz želje po delitvi, temveč ravno nasprotno, iz želje, da bi glasba ostala to, kar je vedno bila, prostor za srečanja, čustva in druženje zunaj političnega konteksta, ki se je tukaj zgodil,« je pojasnil svojo odločitev Cetinski, ki sicer 20. marca prihaja tudi v Maribor, dan pozneje pa še v Ljubljano.

