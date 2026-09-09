Tony Cetinski pred sodiščem pojasnil svojo plat afere z lažnimi potrdili o cepljenju proti covidu-19: »Nikomur nisem dal denarja«

Hrvaški pevec Tony Cetinski se je v začetku septembra na zagrebškem Županijskem sodišču osebno zagovarjal v postopku, povezanem z afero lažnih covidnih potrdil. Krivdo vztrajno zanika, pred sodnim senatom pa je podrobneje predstavil okoliščine, v katerih je pridobil dokument, za katerega tožilstvo trdi, da je temeljil na neresničnem vpisu cepljenja. Cetinski je pojasnil, da je februarja 2021 prebolel covid-19 in da se je pred načrtovanimi nastopi v tujini zanimal, katere dokumente potrebuje za prehajanje državnih meja. Po njegovih besedah je prek spletnih strani hrvaškega zdravstvenega sistema zaprosil za potrdilo, za katerega je menil, da dokazuje prebolelost bolezni.

Ko je pozneje na elektronski naslov prejel dokument s QR-kodo, naj vsebine spremljajočega sporočila ne bi podrobneje preverjal. Kodo je shranil na telefon in jo uporabljal pri prehodih meje, pri tem pa, kot trdi, ni vedel, da je na potrdilu navedeno, da je bil cepljen proti covidu-19. Pred sodniki je zanikal, da bi komurkoli plačal za izdajo spornega dokumenta, prav tako je dejal, da oseb, povezanih z domnevnim lažnim vpisom, ne pozna. V podporo svoji obrambi je sodišču predložil tudi zdravniško dokumentacijo, s katero želi dokazati, da je covid dejansko prebolel.

Tony Cetinski FOTO: Neva Zganec/pixsell

Eden redkih, ki krivde ni priznal

USKOK njegove navedbe izpodbija. Po navedbah tožilstva je bil Cetinski vpisan v sistem kot cepljena oseba, čeprav cepiva ni prejel, na podlagi takšnega vpisa pa mu je bila novembra 2021 izdana evropsko digitalno covidno potrdilo. Preiskovalci so ugotovili tudi, da je bila sporna potrditev uporabljena ob treh prehodih državne meje, in sicer decembra 2021 ter februarja in marca 2022. Pevec same uporabe QR-kode ne zanika, vendar vztraja, da ni vedel, da uporablja dokument z neresničnim podatkom o cepljenju.

Primer Cetinskega je del obsežnejše afere lažnih vpisov cepljenja v času pandemije. USKOK je v več obtožnicah zajel več kot 230 oseb, velik del obtoženih pa je medtem že sklenil dogovor s tožilstvom in sprejel pogojne oziroma denarne kazni. Cetinski sodi med tiste, ki krivdo še naprej zanikajo in želijo svojo nedolžnost dokazati v sodnem postopku. V središču afere je bila nekdanja medicinska sestra Petra Rumiha, ki je priznala, da je v uradne evidence vnašala podatke o cepljenju oseb, ki dejansko niso bile cepljene, ter za to prejemala denar.

Rumiha je junija na sojenju povedala tudi, da Cetinskega osebno ne pozna. Ob tem je priznala, da zaradi velikega števila cepljenih ljudi ne more z gotovostjo trditi, ali ga je morda kdaj srečala na katerem od množičnih cepilnih mest. Za tožilstvo pa je pomemben podatek, da je bila v obdobju, ko naj bi bil opravljen sporni vpis, bolniško odsotna. Po koncu zaslišanja je Cetinski pred novinarji dejal, da je svojo obrambo predstavil iskreno in da v nadaljevanju postopka pričakuje predvsem »pravičnost in resnico«.