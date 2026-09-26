Toše Proeski 19 let po smrti dobil prvo vinilko

Dvajseta obletnica njegove smrti bo prihodnje leto, glasbena založba Hit Records pa je že začela pripravljati posvetilo makedonskemu pevcu Tošeju Proeskemu. Te dni so izdali ekskluzivno dvojno vinilno ploščo The Very Best of Toše Proeski. Odločitev za klasično gramofonsko ploščo ne preseneča, saj se te zadnje desetletje vračajo v modo in so še posebno zaželene med zbiratelji in oboževalci glasbenih zvezdnikov, izdajajo pa jih tako slovenski glasbeniki kot tisti iz nekdanje Jugoslavije in svetovno znana imena. Proeski za časa življenja ni izdal nobene gramofonske plošče, jo pa posthumno dobiva zdaj, ob bližajoči se dvajsetletnici smrti.

Šestnajst brezčasnih

»Angelski glas, ki je združeval regijo, emocija, ki nikoli ne zbledi, skladbe, ki so postale brezčasna klasika, so končno dobili zasluženo gramofonsko ploščo. Zame je to poseben trenutek. Delati ploščo velikega umetnika je predvsem čast, glede na najino prijateljstvo celo obveza. Ne morem si predstavljati, da bi Tošejevo delo ostalo brez albuma, ki je v prezentnem smislu prava, resna zapuščina umetnika brez meja. Prepričan sem, da bo plošča zelo razveselila poslušalce,« pravi glavni urednik Miroslav Rus. Ponosen je na končni izdelek, zlasti ker sta bila s Proeskim prijatelja, sodelovala sta tudi glasbeno. Na albumu je 16 skladb, ki jih štejejo za njegove najbolj znane in priljubljene: Igra bez granica, Jedina, Čija si, Bože, brani je od zla, Pratim te, Srce nije kamen in Nesanica so le nekatere izmed njih.

26 LET JE IMEL TOŠE,

ko je umrl v prometni nesreči.

Imel je mnogo oboževalk. Foto: Reuters

Posebno mesto na plošči imajo tudi avtorji, kot so Miro Buljan, Antonija Šola, Leontina Vukomanović, Đorđe Novković, Marina Tucaković in drugi, ki so z melodijami in besedili dodatno obogatili Tošejev glasbeni opus.

Znani oblikovalec Igor Kelčec je oblikoval ploščo in ji dal prepoznavno vizualno identiteto. Sprednjo in zadnjo stran ovitka krasijo portreti pokojnega zvezdnika, v notranjosti pa so kolaži zasebnih in profesionalnih fotografij, ki pripovedujejo Tošejevo življenjsko in ustvarjalno in zgodbo. Gre za nekatere najlepše trenutke njegovega življenja, od nepozabnih nastopov do najbolj zasebnih. Prav ta kombinacija daje plošči posebno toplino in čar, ki presega tisto, kar ujame objektiv.

Plošča ni edina

Gramofonska spominska plošča ni edino posvetilo veliko prezgodaj in tragično preminulemu pevcu. Ena zadnjih skladb, ki jih je posnel, je bila Moja v slovenščini, ki je tudi edina v našem jeziku in jo je izdal jeseni 2007. Leta 2008 je bila na hrvaškem radijskem festivalu predstavljena pesem The hardest thing, ki jo je kot prvo izdal v angleščini. Predvajati so jo začeli na MTV Adria, ki je zanjo posnela tudi videospot iz starih posnetkov iz Londona in Jamajke, kjer je snemal gradivo za angleški album. Oktobra tega leta je bil na obletnico njegovega zadnjega velikega koncerta v Skopju, na Gradskem stadionu, velik koncert, ki se ga je udeležilo več kot 45.000 ljudi.

Angelski glas, emocija, ki nikoli ne bledi, skladbe, ki so postale brezčasna klasika, so končno dobili zasluženo gramofonsko ploščo.

Nastopili so Tony Cetinski, Nina Badrić, Alenka Gotar, Ruslana, Bojan Marović, Aki Rahimovski, Goca Tržan, Bilja Krstić, Kaliopi ... Leto pozneje je ob njegovem 28. rojstnem dnevu v vseh državah nekdanje Jugoslavije izšel njegov edini angleški album The hardest thing, ob tem je v kinematografe prišel tudi dokumentarni film z enakim naslovom. Na Tošejev 29. rojstni dan je izšel album Toše i prijatelji – Još uvijek sanjam, da smo zajedno. Na prvi zgoščenki je naslovna edina pesem, ki jo je odpel Toše. Za preostale je napisal glasbo, a jih ni zapel, saj mu je to preprečila smrt. Njemu v čast so jih zapeli Rahimovski, Kaliopi, Marović, Cetinski, Badrićeva, Jelena Tomašević, Boris Novković in Elena Ristevska. Na drugo zgoščenko so na željo številnih oboževalcev uvrstili instrumentalne verzije teh skladb. Na dan, ko bi praznoval 30. rojstni dan, je izšel album So ljubov od Toše, na katerem so tri nove skladbe ter 13 priredb uspešnic svetovno znanih izvajalcev, kot so Sting, Bon Jovi, Elton John in Metallica.