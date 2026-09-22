Tragedija na cesti: v prometni nesreči umrl komaj 26-letni pevec Goran, v avtu tudi njegova žena

Srbsko glasbeno sceno je pretresla tragična novica. V hudi prometni nesreči pri Šabcu je umrl komaj 26-letni pevec Goran Maksimović, še tri osebe pa so bile poškodovane. Med njimi je bila tudi njegova žena, poroča srbski Alo. Podrobnejših informacij o njenem zdravstvenem stanju za zdaj niso objavili.

Nesreča se je zgodila v ponedeljek zjutraj okoli 6.20 v kraju Slatina. Po doslej objavljenih informacijah so bile v vozilu štiri osebe.

V vozilu ostali ukleščeni

Po poročanju Blica je avtomobil iz za zdaj še nepojasnjenega razloga zapeljal s ceste. Nekatere osebe so po nesreči ostale ukleščene v vozilu. Enega od udeležencev so iz avtomobila izvlekli še pred prihodom gasilcev in reševalcev.

Vzrok tragične nesreče bo pokazala nadaljnja preiskava.