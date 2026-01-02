Tragedija na novo leto: hčerko slavnega oskarjevca našli mrtvo v luksuznem hotelu

Hčerko igralca Tommyja Leeja Jonesa, Victorio Jones, so po poročilih našli mrtvo v četrtek, 1. januarja, v San Franciscu. Stara je bila 34 let. Novico je prvi objavil TMZ, ki se sklicuje na vire iz vrst organov pregona. Gasilska služba San Francisca je reviji PEOPLE potrdila, da so tik pred 3. uro zjutraj po lokalnem času posredovali v nujnem primeru v hotelu Fairmont v San Franciscu, kjer so na kraju našli mrtvo neimenovano osebo. Tudi policija San Francisca je potrdila, da so policisti prišli v hotel, se srečali z reševalci in na kraju razglasili smrt odrasle ženske. Policijski vir je nato medijem razkril, da naj bi bila ženska, ki so jo našli mrtvo v hotelu, prav Victoria Jones.

Vzrok smrti za zdaj ni znan, eden od medijev pa navaja, da ni suma kaznivega dejanja. Hotel Fairmont, urad glavnega mrliškega oglednika v San Franciscu in predstavnik Tommyja Leeja Jonesa se po navedbah revije PEOPLE na prošnje za komentar niso odzvali takoj. Victoria je bila hči Tommyja Leeja Jonesa, ki je star 79 let, in njegove nekdanje žene Kimberlee Cloughley. Nekdanja zakonca imata tudi sina Austina Jonesa, starega 43 let.

Victoria se je v začetku 2000-ih nekajkrat pojavila tudi pred kamero. Prvič jo je bilo mogoče videti v filmu svojega očeta Možje v črnem 2 (2002), nastopila pa je tudi v filmu Trikrat pokopani Melquiades Estrada (2005), ki ga je Jones režiral in v katerem je sodelovala tudi njegova žena Dawn Laurel-Jones kot fotografinja za snemanje. Poleg filmskih vlog je imela tudi kratko televizijsko izkušnjo – v eni epizodi priljubljene najstniške serije One Tree Hill leta 2003.

Tommy Lee Jones, dobitnik oskarja za stransko vlogo v filmu Ubežnik (1993), je sicer znan še po vlogah v filmih JFK, seriji Men in Black, Ni prostora za starce in Lincoln, med številnimi drugimi.