Tragedija v monaški knežji družini: mladega sorodnika našli mrtvega, oglasila sta se Albert in Charlene

Monaško knežjo družino je pretresla tragedija. Antoina de Massyja, 29-letnega sorodnika princa Alberta II. so našli mrtvega v parku nedaleč od obalnega dela kneževine. Okoliščine njegove smrti za zdaj niso pojasnjene, policija je v okviru preiskave pridržala moškega, ki je bil po posnetkih nadzornih kamer v njegovi družbi.

Novica o smrti mladega člana knežje družine je, zlasti po tem, ko so se pojavile informacije o njegovih zadnjih urah, vzbudila veliko pozornosti. Francoski mediji, ki se sklicujejo na vire, seznanjene s preiskavo, poročajo, da so Antoina v noči s sobote na nedeljo videli, ko je opotekajoče zapuščal enega od nočnih klubov. Preiskovalci za zdaj niso ugotovili, kaj je povzročilo njegovo smrt, ne izključujejo pa niti možnosti nesreče.

Ni prišel na kosilo

Po poročanju lokalnega časopisa Monaco-Matin se je iskanje Antoina začelo, ko v nedeljo ni prišel na dogovorjeno družinsko kosilo. Eden od družinskih članov, ki je bil zaskrbljen, ker z njim ni mogel vzpostaviti stika, se je obrnil na policijo. Kmalu zatem so začeli iskalno akcijo. Njegovo truplo so našli na zelenici v bližini četrti Larvotto, nedaleč od znane vile Sauber. Monako je znan po razkošnih rezidencah, jahtah in strogih varnostnih ukrepih, zato je novica o smrti člana knežje družine na javnem kraju pritegnila še dodatno pozornost. Policija je med preiskavo pregledala posnetke nadzornih kamer in identificirala moškega, ki je bil v Antoinovi družbi.

Monaški glavni državni tožilec Stéphane Thibault je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil, da so preiskavo sprva uvedli zaradi ugotavljanja vzroka smrti, nato pa so jo razširili, da bi pojasnili vlogo osebe, ki se pojavlja na posnetkih. Po navedbah francoskih medijev gre za moškega ukrajinskega državljanstva, ki živi v Monaku. Pridržali so ga v ponedeljek, lokalni portal Monaco News je v torek poročal, da so mu pridržanje podaljšali.

Tožilstvo je ob tem pozvalo k previdnosti pri oblikovanju zaključkov. Thibault je pojasnil, da je pridržani moški v tej fazi oseba, katere morebitno povezanost z dogodkom še ugotavljajo. Lahko bi bil potencialni osumljenec ali priča. Poudaril je še, da možnosti nesreče niso izključili. Vzrok smrti uradno še ni bil objavljen. Preiskovalci nadaljujejo rekonstrukcijo dogodkov, ki so privedli do najdbe trupla.

Oglasila sta se Albert in Charlene

Po potrditvi smrti se je oglasila tudi knežja palača. Sporočili so, da sta princ Albert II. in njegova žena Charlene globoko pretresena zaradi izgube družinskega člana. Izrazila sta sožalje njegovim najbližjim in spomnila na Antoinovo povezanost s tenisom, športom, ki ima v zgodovini njune družine posebno mesto.

Antoin de Massy je bil vnuk princese Antoinette, starejše sestre kneza Rainierja III., očeta današnjega monaškega vladarja. Pripadal je širši veji knežje družine Grimaldi. Čeprav ni bil med najbolj izpostavljenimi člani te dinastije, je bilo njegovo ime dobro znano v športnih krogih. V nasprotju z mnogimi člani evropskih kraljevih družin si ni prizadeval za življenje v soju žarometov. Njegova velika strast je bil tenis, s katerim se je začel ukvarjati že pri treh letih.

Pozneje je del šolanja in športnega izpopolnjevanja opravil na Floridi, kjer je treniral z željo, da bi postal profesionalni teniški igralec. V intervjuju za italijansko izdajo revije Vogue leta 2012 je govoril o svojih ambicijah, da bi nekega dne postal najboljši teniški igralec na svetu. Sanjal je tudi o tem, da bi na olimpijskih igrah zastopal Monako.