Tragedija v priljubljenem letovišču Slovencev: utopila se je 42-letna ženska

Po navedbah policije se je dogodek zgodil med kopanjem, ko je ženska vstopila v vodo in po krajšem času izginila pod gladino. Prisotni so jo kmalu opazili in jo potegnili na obalo, vendar je bilo prepozno.

Na kraju niso našli znakov nasilja

Hrvaška policija je po opravljenem ogledu sporočila, da na telesu niso bile ugotovljene poškodbe, ki bi kazale na kaznivo dejanje. Vzrok smrti je tako po prvih ugotovitvah utopitev. Truplo je bilo prepeljano na obdukcijo, ki bo dala dokončne odgovore o okoliščinah smrti.

Ob tovrstnih nesrečah policija običajno znova opozarja na previdnost pri kopanju v morju, rekah in jezerih, predvsem na neurejenih kopališčih, kjer ni nadzora reševalcev. Dodajajo, da lahko tudi kratka nepozornost ali nenadna sprememba zdravstvenega stanja v vodi vodi do tragičnih posledic. Preiskava dogodka še poteka, vendar za zdaj nič ne kaže na to, da bi šlo za kaj drugega kot tragično nesrečo.