Tragičen konec po težki bolezni: umrla nekdanja ljubezen Roberta De Nira

Ameriška manekenka in igralka Toukie Smith, ki je zaslovela v svetu mode in s televizijsko serijo 227, je umrla v bolnišnici v New Yorku. Stara je bila 74 let. Njena dvojčka Airyn in Julian sta sporočila, da se je poslovila po dolgotrajnem in težkem boju z multiplo sklerozo, piše Page Six. Toukie Smith, katere pravo ime je bilo Doris Smith, se je rodila 25. septembra 1952 v Philadelphii. Vzdevek Toukie ji je nadela babica, in sicer po otroški plošči, ki je pripovedovala o majhnem gasilskem vozilu. Leta 1990 je za Los Angeles Times povedala, da jo je babica tako poimenovala, ker je bila že od nekdaj polna energije.

»Njena lepota, gracioznost in izjemna prezenca so pomagale utirati pot generacijam temnopoltih manekenk in modnih oblikovalcev,« sta ob materini smrti sporočila njena dvojčka.

Sodelovala je z največjimi imeni modne industrije

Toukie Smith je obiskovala Inštitut za tehnologijo mode, nato pa začela uspešno manekensko kariero. Sodelovala je s svojim bratom Willijem Smithom, ki je bil modni oblikovalec, pa tudi z nekaterimi največjimi imeni svetovne mode, med katerimi so bili Hubert de Givenchy, Thierry Mugler, Issey Miyake in Patrick Kelly. Pojavila se je v oglaševalski kampanji modne hiše Yves Saint Laurent ter na straneh revij Vogue, Ebony in Cosmopolitan. Leta 1978 jo je priznana ameriška veleblagovnica Bloomingdale's razglasila za svojo manekenko leta.

V začetku osemdesetih let se je poslovila od manekenstva in se posvetila igranju. Leta 1989 se je pridružila humoristični seriji 227, v kateri je upodobila umetnico Evo Rawley, ki se preseli v stanovanjsko stavbo Mary Jenkins. Vlogo Mary je igrala Marla Gibbs. V seriji je nastopala v zadnjih dveh sezonah, vse do maja 1990. Igrala je tudi v priljubljeni seriji Miami Vice ter filmih Tako mi je všeč (I Like It Like That) in Pridigarjeva žena (The Preacher's Wife.)

Z Robertom De Nirom sta bila skupaj osem let

Toukie Smith in hollywoodski igralec Robert De Niro sta bila par med letoma 1988 in 1996. V času zveze sta postala starša dvojčkoma Julianu in Airyn, ki sta bila spočeta z zunajtelesno oploditvijo, rodila pa ju je nadomestna mati. V devetdesetih letih je imela Smithova tudi svojo restavracijo na ulici West Houston v New Yorku. Njen brat Willi Smith, priznani modni oblikovalec, je umrl leta 1987, star komaj 39 let. Umrl je zaradi zapletov, povezanih z aidsom. Ob materini smrti sta se dvojčka od nje poslovila z ganljivimi besedami: »Toukie je bila naravna sila. V naših srcih in življenjih vseh, ki so jo imeli srečo poznati, je pustila neizbrisen pečat.«