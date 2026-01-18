  • Delo d.o.o.
DRUGA POLVOCA NJENE DUŠE

Tragična ljubezen Kate Winslet: izpustila je premiero Titanika, da je šla na njegov pogreb

Ko je spoznala Stephena Tredreja, je imela le 15 let.
Z Leonardom DiCapriom sta v Titaniku zaigrala zaljubljenca. FOTO: Profimedia

Z Leonardom DiCapriom sta v Titaniku zaigrala zaljubljenca. FOTO: Profimedia

Kate pravi, da je bil Stephen druga polovica njene duše. FOTO: Jordan Pettitt Via Reuters

Kate pravi, da je bil Stephen druga polovica njene duše. FOTO: Jordan Pettitt Via Reuters

Stephen Tredre je bil druga polovica njene duše.

Stephen Tredre je bil druga polovica njene duše.

Z Leonardom DiCapriom sta v Titaniku zaigrala zaljubljenca. FOTO: Profimedia
Kate pravi, da je bil Stephen druga polovica njene duše. FOTO: Jordan Pettitt Via Reuters
Stephen Tredre je bil druga polovica njene duše.
A. J.
 18. 1. 2026 | 16:47
Kate Winslet je ob Leonardu DiCapriu zaigrala eno najbolj znanih nesrečnih ljubezni v kinematografiji, manj znano pa je, da je tragedijo v ljubezenskem življenju doživela tudi sama. Petdesetletna igralka se je poročila trikrat, prvič z Jimom Threapletonom (1998–2001), drugič s Samom Mendesom (2003–2011) in tretjič 2012. z Edwardom Abelom Smithom, s katerim je še poročena. Imela je razmerje s čednim igralcem Rufusom Sewellom in modelom Louisom Dowlerjem. A nihče od naštetih se ni tako globoko vtisnil v njeno srce kot Stephen Tredre, za katerega pravi, da je bil druga polovica njene duše. Bil je igralec in pisatelj, znan po ustvarjanju serije Fish za BBC in pisanju za EastEnders. Spoznala sta se leta 1991 na snemanju znanstvenofantastične serije Dark Season. Kate je bila takrat stara komaj 15 let, medtem ko je bil Stephen 27-letni igralec in pisec. Kljub veliki starostni razliki, ki je vzbudila precejšnjo pozornost javnosti, sta začela razmerje, ki je trajalo približno pet let.

Stephen je bil za Kate vir moči in spodbude, še posebno v obdobju, ko se je spopadala z negotovostmi zaradi svojega videza. Njun odnos je bil tako globok, da sta celo zaživela skupaj, ko je Kate dopolnila 17 let. Razmerje se je končalo, ko je Stephen leta 1994 zbolel za rakom. Ostala pa sta v stikih, saj je Kate želela biti ob njem v težkih trenutkih. Stephenova diagnoza je bila za oba izjemno težka, še posebno za Kate, ki je v tistem času začela svojo igralsko kariero z vlogami v filmih Heavenly Creatures in Sense and Sensibility. Stephen je umrl 1997., star 34 let. Kate je večkrat poudarila, da si nikoli ni povsem opomogla. Njeno žalovanje je bilo tako močno, da je zaradi Stephenovega pogreba izpustila celo ameriško premiero filma Titanik. Čeprav so ji svetovali, naj se udeleži premiere zaradi vpliva na njeno kariero, je Kate vztrajala, da je njena prisotnost na pogrebu pomembnejša.

Kate pravi, da je bil Stephen druga polovica njene duše. FOTO: Jordan Pettitt Via Reuters
Kate pravi, da je bil Stephen druga polovica njene duše. FOTO: Jordan Pettitt Via Reuters

Stephen Tredre je bil druga polovica njene duše.
Stephen Tredre je bil druga polovica njene duše.

