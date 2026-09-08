Tragična smrt igralke priljubljene serije! Umrla je v nesreči s konji

V 64. letu starosti je v nesreči s konjem na rodeu v Kanadi umrla igralka in režiserka Georgina Lightning. Tragedija se je zgodila med prireditvijo na prizorišču Enoch Rodeo Grounds. Kljub hitremu posredovanju reševalcev je igralka umrla na mestu nesreče, preiskavo dogodka pa je že prevzel pristojni organ za varnost pri delu.

Občinstvo jo najbolje pozna po vlogi Lainie Proudfoot v priljubljeni britanski humoristični seriji Auf Wiedersehen, Pet. Poleg tega se je uveljavila kot scenaristka in režiserka celovečernega filma Older Than America (2008), v katerem je zasedla tudi glavno vlogo, zgodbo pa je navdihnila izkušnja njene lastne družine v internatskih šolah za staroselce. Med njenimi vidnejšimi projekti so še Blackstone, Trickster, Three Pines in Alaska Daily.

Ob nenadni smrti so se ji poklonili številni družinski člani in sodelavci. Njena hči Crystle je na družbenih omrežjih zapisala: »Izgubila sem mamo, vzornico in zaupnico.« Britanski igralec Tim Healy, ki je z njo sodeloval pri seriji Auf Wiedersehen, Pet, pa se je od nje poslovil z besedami: »Počivaj v miru, Georgina. Bila si čudovita ženska in v veliko veselje mi je bilo delati s teboj.«

Njen posvojeni brat Leland Gladue jo je opisal kot duhovno, častno in skromno osebo, ki je z vsem srcem ljubila svoje vnuke, njena bližnja prijateljica Jodi Calahoo Stonehouse pa je dodala: »Umrla je med delanjem tega, kar je imela najraje, na mestu in ob ljudeh, ki jih je imela rada.«