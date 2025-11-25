Tragična smrt mlade pevke Marie, umrla je pod streli

V Los Angelesu je nasilje znova terjalo mlad življenjski talent. V sobotnem streljanju v četrti Northridge je umrla 22-letna pevka Maria De La Rosa, ki je po navedbah policije padla v skrbno pripravljeno zasedo. Dva neznanca sta se namreč sredi noči približala parkiranemu avtomobilu in nanj izstrelila več rafalov. Marío so reševalci v naglici odpeljali v bolnišnico, a je izgubila boj za življenje, medtem ko sta drugi dve žrtvi še vedno v kritičnem stanju, poroča Index.

Policija napadalcev še ni prijela in motiv ostaja popolna neznanka. Preiskovalci pregledujejo nadzorne posnetke in zaslišujejo priče, da bi razjasnili okoliščine tega šokantnega napada. Številne pa je pretresla tudi Maríina zadnja objava, ki jo je zapisala 30. oktobra, ko je na Instagramu skrivnostno namignila na nov projekt, saj da je zaprta v studiu, kjer ustvarja, ob tem pa je prosila, naj je trenutno nihče ne kliče oziroma moti.

To je bilo le nekaj mesecev po izdaji njene zadnje pesmi No Me Llames. Po novici o njeni smrti so družbena omrežja preplavile ganljive objave prijateljev in domnevnih sorodnikov, ki se težko sprijaznijo z izgubo nadarjene umetnice.

Maria, rojena leta 2003 v Portoriku, je svojo glasbeno pot začela že kot deklica – najprej s freestyle posnetki in priredbami, nato z avtorsko glasbo. Od leta 2019 je postopoma gradila prepoznavnost kot De La Rose in si nabrala zveste sledilce. Njena kariera je šele dobivala zagon, ko jo je ustavilo nasilje, ki je pretreslo ameriško glasbeno sceno. Preiskava še poteka, odgovori pa ostajajo boleče oddaljeni.