Mark Speight je 14 let vodil BBC-jevo otroško umetniško oddajo, nato pa še drugo oddajo, kjer je spoznal svojo bodočo zaročenko, igralko in manekenko Natasho Collins. Njuno razmerje je postalo resno, skupaj sta se vselila v stanovanje v na severozahodu Londona, leta 2005 pa sta se zaročila na počitnicah na Barbadosu. A stvari so dobile temačen preobrat nekega dne januarja 2008, ko je Speight v kadi njunega skupnega stanovanja našel njeno negibno telo; stara je bila 31 let. Poklical je reševalce, opisal prizor in policiji povedal, da sta prejšnji večer pila alkohol ter vzela kokain in uspavalne tablete. Policija ga je pridržala zaradi suma umora in dobave drog, vendar so ga proti varščini izpustili do prvega tedna v februarju.

Sledila je preiskava, v kateri je policija na podlagi toksikološkega poročila in obdukcije ugotovila, da Speight ni bil vpleten v njeno smrt. Do takrat je že odpovedal vse prihajajoče voditeljske obveznosti, saj je dejal, da po smrti zaročenke ne zmore več nadaljevati dela. Uradni vzrok njene smrti sta bila na koncu »zastrupitev s kokainom in potopitev v vročo vodo«, potem ko je zaužila »zelo velike« količine kokaina skupaj z uspavalnimi tabletami in vodko ter se šla kopat, ko je Speight že odšel spat. Najverjetneje je izgubila zavest, medtem ko je še tekla vroča voda. Nekaj mesecev pozneje pa se je tragedija še stopnjevala. Speight, ki se je medtem preselil k materi pokojne zaročenke, se je 7. aprila popoldne nameraval z njo dobiti na kavi.

Truplo, skrito pred očmi javnosti

Na poti na srečanje sta ga ogovorila dva policista, saj se jima je zdel odsoten, raztresen in »globoko zamišljen«. Nadzorne kamere so ga nato posnele, kako je vstopil na vlak podzemne železnice, vendar na srečanje z materjo svoje pokojne zaročenke nikoli ni prispel. Ko od njega več ur ni bilo nobenega glasu, so ga družina in prijatelji prijavili kot pogrešanega. 13. aprila 2008 so železniški delavci njegovo truplo odkrili v stavbi blizu ene od postaj, skrito pred pogledi javnosti.

Oblasti so potrdile, da je šlo za samomor. Preiskava je pokazala, da je bil nekdanji voditelj zaradi smrti zaročenke v globoki depresiji, za seboj pa je pustil dve poslovilni pismi – eno v žepu in drugo, namenjeno staršem, v svojem dnevniku doma. Po njegovi smrti je na tisoče mladih gledalcev BBC-ja svojo žalost izrazilo s pisanjem pesmi, risanjem slik in pošiljanjem pisem na televizijo.

Speight je v času svojega življenja podpiral številne dobrodelne organizacije, med drugim tiste, ki pomagajo bolnikom z mišično distrofijo, nudijo zaupno telefonsko pomoč otrokom in mladostnikom v stiski ter zbirajo sredstva za boj proti revščini in socialni krivici. Po njegovi smrti je njegov oče v čast njegovi zapuščini ustanovil tudi posebno fundacijo, ki mladim pomaga razvijati njihove umetniške talente. Tako je kljub lastni tragični zgodbi lahko pomagal drugim v stiski, predvsem otrokom, in na njihovih življenjih pustil neizbrisen pečat.