Tragična usoda igralca iz filma o Jamesu Bondu: partnerici poslal zadnje sporočilo in storil samomor

Po dveh dneh iskanja so pod klifi pri kraju Seaford v angleški grofiji East Sussex našli truplo britanskega igralca Paula Bhattacharjeeja. Igralec, najbolj znan po vlogi Inzamama Ahmeda v priljubljeni seriji EastEnders ter nastopu v filmu o Jamesu Bondu Casino Royale, je bil v času smrti star 53 let.

Bhattacharjeeja so pogrešali od 10. julija, ko so ga nazadnje videli ob odhodu z gledališke vaje v Londonu. Istega dne je razglasil osebni stečaj, kar je bil po ugotovitvah preiskave tudi glavni razlog za njegovo stisko. Njegova partnerica Emma McKie je za finančne težave izvedela šele po njegovi smrti, ko je v stanovanju odprla pošto. Zvečer pred izginotjem ji je poslal še zadnje sporočilo z besedami: »Oprosti.«

Truplo je 12. julija opazil naključni mimoidoči, a so pristojne službe zaradi začetnih zapletov pri identifikaciji njegovo identiteto potrdile šele pet dni pozneje, ko je uslužbenec urada za obdukcije povezal spletno novico o igralčevem izginotju z najdeno osebo. Preiskava in obdukcija sta pokazali, da so bile za igralca usodne večkratne poškodbe pri padcu ter da v njegovem organizmu ni bilo sledi drog ali večjih količin alkohola. Preiskovalci so izključili tujo krivdo.

Mrliški oglednik Alan Craze je uradno potrdil, da je šlo za samomor v stanju hude duševne stiske. Partnerica ga je opisala kot ponosnega človeka z globoko notranjo temačnostjo ter dodala, da je bilo javno razkritje stečaja zadnja kaplja čez rob v njegovem življenju, polnem vzponov in padcev.

Paul Bhattacharjee je v svoji bogati karieri poleg serije EastEnders in filma Casino Royale nastopil tudi v priznanih projektih, kot so Umazane lepe stvari (Dirty Pretty Things), Najboljši eksotični hotel Marigold (The Best Exotic Marigold Hotel), Obveščevalci (Spooks) in Oddelek za umore (Waking the Dead).