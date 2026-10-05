Kruta usoda lepotice iz telenovel: izgubila je otroka, nato pri 36 letih umrla s partnerjem

Kolumbijska igralka Adriana Campos je pred kamerami nizala uspehe, njeno zasebno življenje pa so zaznamovali težki udarci. Najprej je izgubila otroka, ki ga je pričakovala z igralskim kolegom Mauriciem Ochmannom, pozneje je končno ustvarila družino in postala mama. Toda sreča ni trajala dolgo. Leta 2015 je pri komaj 36 letih skupaj s partnerjem Carlosom Rincónom umrla v hudi prometni nesreči, za njima pa je ostal komaj enoletni sin. Camposova se je rodila leta 1979 v kolumbijskem Chaparralu. Igralsko pot je začela pri 21 letih in se sčasoma uveljavila kot eden prepoznavnejših obrazov tamkajšnjih telenovel, za svoje vloge pa je prejela tudi nominaciji za televizijske nagrade TVyNovelas.

Izgubila otroka in ostala brez velike ljubezni

Za bleščečo televizijsko kariero se je skrivala precej bolj boleča zgodba. Camposova je bila več let v zvezi z igralcem Mauriciem Ochmannom. Skupaj sta pričakovala otroka, a se je nosečnost končala s spontanim splavom. Izguba je bila zanjo hud udarec, pozneje pa se je končala tudi njuna zveza.

Novo poglavje je začela s poslovnežem Carlosom Rincónom. Rodil se jima je sin Gerónimo, Adriana pa se je začasno umaknila iz igralskega sveta, da bi se lahko bolj posvetila materinstvu. Sama je v intervjujih pripovedovala, da si je otroka močno želela in da jo je prihod sina napolnil s srečo, čeprav jo je bilo sprva tudi strah, kako se bo znašla v vlogi matere.

Načrtovala sta poroko, nato je prišla tragedija

Novembra 2015 sta Adriana in Carlos odpotovala v Antioquio, kjer naj bi se ukvarjala tudi z načrti za poroko. Sina sta medtem pustila v varstvu pri sorodnikih. Prav ta odločitev mu je rešila življenje. Na poti v bližini kraja Salgar je Carlos izgubil nadzor nad avtomobilom. Vozilo je zapeljalo s ceste, zgrmelo po približno 25 metrov globokem pobočju in končalo v reki. Adriana in Carlos se iz avtomobila nista uspela rešiti. Oba sta umrla.