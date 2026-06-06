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Tragična usoda zvezdnikov serije Buffy: oba umrla le nekaj mesecev narazen

Par se je spoznal v zgodnjih osemdesetih letih v zaodrju Kraljevega Narodnega gledališča v Londonu.
FOTO: Mike Labrum Unsplash
FOTO: Mike Labrum Unsplash
N. P.
 6. 6. 2026 | 18:48
2:34
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Igralec Anthony Head, najbolj znan po vlogah v serijah Buffy, ubijalka vampirjev in Ted Lasso, je umrl v 73. letu starosti zaradi zapletov pri pljučnici. Njegova smrt prihaja le nekaj mesecev po nenadni izgubi dolgoletne življenjske sopotnice Sarah Fisher, ki je umrla decembra lani, stara 61 let. Njuni hčerki Emily in Daisy sta takrat zapisali, da je bila njena smrt »izjemno šokantna za vse nas, saj se je zgodila skoraj brez opozorila«. Dodali sta še: »Nobene besede ne morejo izraziti vsega, kar je predstavljala, ali opisati praznine, ki jo je pustila njena odsotnost.«

Par se je spoznal v zgodnjih osemdesetih letih v zaodrju Kraljevega Narodnega gledališča v Londonu, kjer je Head igral v predstavi Dantonova smrt. Igralec se je teh trenutkov leta 2001 radostno spominjal: »Čakal sem na hodniku s svojo mušketo, ko je mimo prikorakala ta čudovita dama. V zaodrje sem začel prihajati vse prej in prej v upanju, da jo spet vidim. Na koncu sva sedela in klepetala tik pred tem, preden sem moral na oder na obglavljenje.«

Čeprav sta bila skupaj od leta 1982 pa vse do njene smrti, se par nikoli ni poročil. Head je večkrat javno priznal, da jo je zaprosil, a Sarah preprosto ni imela želje po poroki. »Večkrat sem jo prosil, naj se poroči z mano, a je to ne zanima,« je v šali povedal v enem izmed intervjujev. Kljub temu je poudaril, da se počuti poročenega: »Preprosto si ne morem predstavljati življenja brez nje. In vsekakor si ga ne bi želel.«

Skupno življenje in zapuščina

Zakonca sta si ustvarila dom v angleškem mestu Bath. Sarah Fisher je bila strastna zagovornica pravic živali in je vodila kmetijo Tilley Farm, ki je delovala kot zavetišče za rešene konje, ponije in osle. V dolgoletni zvezi sta se jima rodili dve hčerki, Emily in Daisy, ki sta se prav tako podali v igralske vode. Ob mamini smrti sta hčerki s ponosom zapisali: »Veva, kako globoko je vplivala na življenja mnogih, in ne bi mogli biti bolj ponosni na zapuščino, ki jo pušča za sabo.« Ob izgubi obeh staršev v tako kratkem času so oboževalci in igralski kolegi izrekli globoko sožalje družini.

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