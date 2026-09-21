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DRUŽINSKA TRAGEDIJA

Tragična vest: umrl je sin Cindy Crawford, star je bil komaj 27 let

Manekenka Cindy Crawford in njen mož Rande Gerber prosita za spoštovanje zasebnosti.
 FOTO: Daniel Leal-olivas/Afp

 FOTO: Daniel Leal-olivas/Afp

FOTO: Pascal Le Segretain/Gttyimages

FOTO: Pascal Le Segretain/Gttyimages

Greber FOTO: Alessandro Lucioni

Greber FOTO: Alessandro Lucioni

 FOTO: Daniel Leal-olivas/Afp
FOTO: Pascal Le Segretain/Gttyimages
Greber FOTO: Alessandro Lucioni
M. Fl.
 21. 9. 2026 | 07:57
 21. 9. 2026 | 08:04
6:11
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Supermanekenko Cindy Crawford je doletela nezaslišana tragedija: za vedno se je poslovil njen sin Presley Gerber, star je bil komaj 27 let. Po podatkih urada za posmrtne preiskave okrožja Los Angeles je umrl v rehabilitacijskem centru. Novico je prvi objavil portal TMZ.  Vzrok njegove smrti za zdaj ni znan, obdukcija pa še ni zaključena. Od Presleyja se je njegova družina poslovila s kratko izjavo. »Družina v tem izjemno težkem in bolečem obdobju prosi za zasebnost,« je predstavnik Cindy Crawford, Randa Gerberja in Kaie Gerber povedal za medije.

Bil je sin ene največjih supermanekenk

Presley Walker Gerber se je rodil leta 1999 na Beverly Hillsu in odraščal v eni najbolj znanih družin ameriške modne industrije. Njegova mama Cindy Crawford je ena največjih supermanekenk vseh časov, njegov oče Rande Gerber pa je uspešen podjetnik. Po modnih stopinjah sta šla tudi Presley in njegova mlajša sestra Kaia Gerber.

Imel je komaj 15 let, ko je podpisal pogodbo s prestižno manekensko agencijo IMG Models, že kot najstnik je začel vzbujati pozornost največjih modnih hiš. Na modni brvi je debitiral na Moschinovi reviji v Los Angelesu, nato pa se je prebil v Milano, kjer je nastopil na reviji Dolce & Gabbana. Pojavil se je tudi v kampanji Calvina Kleina. O svojih prvih izkušnjah na modni brvi je spregovoril že leta 2016 in priznal, da je takrat mislil predvsem na eno stvar. »Ne padeš. To je bilo vse. Mislil sem: "Prosim, ne spotakni se, samo pridi do konca,"« je povedal. Veliko mu je pomenilo, da je svojo manekensko kariero hkrati gradila tudi njegova sestra Kaia. Za People je leta 2018 priznal, da je bilo zaradi nje celotno obdobje veliko manj samotno. Čeprav je imel v srednji šoli dobre ocene, se je odločil, da ne bo šel na fakulteto, temveč se bo v celoti posvetil delu.

Za uspešno kariero so se skrivale tudi osebne težave

Za uspešno manekensko kariero so se skrivale številne osebne težave, o katerih je Presley v zadnjih letih začel vse bolj odkrito govoriti. Decembra 2019 je imel težave z zakonom zaradi vožnje pod vplivom alkohola.  Veliko pozornosti je pritegnil v začetku leta 2020, ko si je na obraz vtetoviral besedo MISUNDERSTOOD, v prevodu nerazumljen. Njegova poteza je na družbenih omrežjih sprožila številne odzive, leto pozneje se je odločil tetovažo odstraniti.

FOTO: Pascal Le Segretain/Gttyimages
FOTO: Pascal Le Segretain/Gttyimages

Pozneje je začel bolj odkrito govoriti o tem, kaj se je dogajalo za zaprtimi vrati. V zadnjih letih življenja je govoril o težavah z duševnim zdravjem, depresiji in zlorabi psihoaktivnih snovi. Svoje izkušnje je želel uporabiti za pomoč drugim, ki se spopadajo s podobnimi težavami. »Ker sem se spopadal s težavami v duševnem zdravju, depresijo in nekaterimi drugimi s tem povezanimi stiskami, se mi zdi dovolj, če pomagam enemu ali stotim osebam, da se rešijo iz položaja, v katerem sem bil nekoč sam,« je povedal v podkastu Studio 22. Poudaril je, da je skrb za duševno zdravje zanj postala stalnica, ki se ji posveča 24 ur na dan, sedem dni v tednu. »Veliko sem videl in veliko sem se naučil.

Greber FOTO: Alessandro Lucioni
Greber FOTO: Alessandro Lucioni

Upam, da sem nekatere napake naredil namesto drugih ljudi, da jim ne bi bilo treba ponoviti istih napak, ki sem jih naredil jaz,« je dejal. Na družbenih omrežjih je začel objavljati serijo videoposnetkov, v katerih je govoril o okrevanju, bolj zdravem življenjskem slogu in povezovanju z ljudmi, ki se spopadajo s podobnimi težavami. V enem od njih je razkril, da je bil kot otrok izjemno aktiven. Ukvarjal se je z deskanjem, vaterpolom, plavanjem in drugimi športi. Ko je začel delati, je telesna dejavnost odšla na stranski tir, s tem pa se je po njegovih besedah poslabšala tudi kakovost njegovega življenja.

Dejal je, da je potreboval deset let, da je spoznal, kako pomembna je zanj ponovna telesna aktivnost. Še posebej iskren je bil konec leta 2025. V videoposnetku, ki ga je pozneje izbrisal, je govoril o zdravilih, ki jih je jemal, med njimi o buprenorfinu, zdravilih Xanax in Valium, ter o napadih panike, s katerimi se je spopadal.  Zaupal je, da je v kratkem obdobju doživel številne izgube. »To ni opravičilo, je pa razlog, zakaj sem zdaj tukaj, kjer sem,« je dejal. Ljudem, ki se spopadajo s podobnimi težavami, je želel sporočiti, da niso sami, hkrati pa je javno izrazil upanje, da bo našel nekoga, ki mu bo lahko pomagal.

O njegovih težavah je spregovorila tudi sestra Kaia

O bratovih težavah je le nekaj tednov pred njegovo smrtjo javno spregovorila tudi njegova sestra Kaia. V septembrski številki revije Vogue za leto 2026 je opisala vpliv njegovega dolgoletnega boja z odvisnostjo na družino. Povedala je, da je zaradi razmer v družini pogosto postavljala lastne potrebe na drugo mesto in se začela dojemati kot otrok, s katerim ni težav: »Nikoli nisem želela prositi za pomoč. Zdelo se mi je, da bi bilo preveč imeti dva otroka, ki potrebujeta pomoč,« je pojasnila.

Posebej je poudarila, koliko ji je pomenilo, da je Presley sčasoma prenehal skrivati svoje težave in začel o njih javno govoriti. »Moji starši so bili večino našega življenja zelo, zelo zasebni in z javnostjo niso ničesar delili, zdaj pa imamo tega neverjetnega učitelja, mojega brata, ki pravi: "Pred vsemi bom popolnoma človeški." Obstaja le določena količina stvari, ki jih lahko skrijete pred svetom,« je povedala.

»Poskus skrivanja nečesa samo povzroči, da se človek počuti, kot da se ga sramujete.« je dodala. Presley je tako zadnja leta svojega življenja poskušal lastne težke izkušnje spremeniti v nekaj, kar bi lahko pomagalo drugim.

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