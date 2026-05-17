Tragične usode članov skupine Novi Fosili

Skupina Novi Fosili je ustvarila številne brezčasne uspešnice in razveseljevala na stotisoče poslušalcev, vendar so mnoge njene člane spremljale življenjske usode in napetosti, ki so pretresale javnost. Eden od sporov med člani skupine, ki je bila večkrat razpuščena in ponovno združena, je izbruhnil leta 2014, ko se je ekipa odločila, da Rajka Dujmića izključi iz zasedbe. Ta je po tem vložil tožbo.

Leta 2016 je bila izdana začasna odredba, s katero je bilo odločeno, da Sanja Doležal, Vladimir Kočiš Zec in Marinko Colnago nimajo pravice nastopati pod imenom Novi Fosili, saj je bil Dujmić ustanovitelj skupine in avtor večine pesmi. Na to so se odzvali tudi ostali člani skupine, ki so takrat sporočili, da zaradi Dujmićeve bolezni začasno ustavljajo delovanje zasedbe.

Omenili so njegovo dolgoletno borbo z odvisnostjo, zaradi katere so se razšli že leta 1991. Glasbenik Rajko Dujmić je zaradi posledic prometne nesreče umrl v 65. letu starosti. 29. julija 2020 je pri Ravni Gori izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal v prepad. Po operaciji je zaradi možganske krvavitve podlegel poškodbam.

Sanja Doležal moža pokopala na svoj rojstni dan

Prvi bobnar in pesnik Slobodan Momčilović Moka je star 42 let umrl 7. avgusta 1984, na Dujmićev rojstni dan. Mož pevke Sanje Doležal, Nenad Šarić, je zaradi posledic možganske kapi umrl leta 2012. Pokopan je bil na njen rojstni dan, kar je dogodek še dodatno zaznamovalo. Dujmić je nekoč trdil, da ga je Doležalova obtožila za smrt svojega moža, med njima pa so potekali javni spori, ki so dodatno poglobili napetosti v skupini.

Nenadna smrt prve pevke

Đurđica Barlović je bila avgusta 1992 s svojima sinovoma na plaži na Pagu, ko ji je nenadoma postalo slabo. S trajektom so jo prepeljali v bolnišnico v Zadru, kjer je stara 42 let umrla zaradi srčnega infarkta. Bila je prva pevka skupine in znana po svojem šarmu ter odrski prezenci. Njena nenadna smrt je močno pretresla javnost in člane zasedbe, ki dandanes ne delujejo več kot polno aktivna, stalna skupina, ampak se občasno pojavljajo na nostalgičnih nastopih.