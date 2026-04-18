ODŠLA PREZGODAJ

Tragično slovo priljubljene igralke: zvezdnico našli mrtvo v bazenu

Hčerki sta v čustveni izjavi zapisali, da Francija sicer žaluje za veliko umetnico, a da sta sami v prvi vrsti izgubili ljubljeno mater.
Nadia Fares ob prihodu na projekcijo filma ameriškega režiserja Joela Coena »O Brother, Where Art Thou?« v Cannesu 13. maja 2000. FOTO: Pascal Guyot Afp

Na Diorjevi modni reviji v okviru pariškega tedna mode, 27. septembra 2022. FOTO: Julien De Rosa Afp

Fares pozira na »tihem pohodu« za mir na Bližnjem vzhodu v Parizu 19. novembra 2023. FOTO: Bertrand Guay Afp

N. P.
 18. 4. 2026 | 18:37
2:25
A+A-

V Parizu se je v 58. letu starosti poslovila priljubljena francoska igralka Nadia Farès. Usodna je bila nesreča v bazenu prestižnega športnega kluba v četrti med Blanche in Montmartrom. Igralka, ki se je občinstvo najbolje spominja po vlogi v psihološki srhljivki Škrlatne reke, je med plavanjem nenadoma izgubila zavest. Kljub hitremu posredovanju drugega plavalca in oživljanju na kraju dogodka so bili zdravniki v bolnišnici Pitie-Salpetriere neuspešni. Ob sprejemu so jo sicer uvedli v umetno komo, vendar je igralka kmalu zatem zaradi srčnega zastoja umrla.

Njeno smrt sta za tiskovno agencijo AFP potrdili hčerki Cylia in Shana Chasman. V čustveni izjavi sta zapisali, da Francija sicer žaluje za veliko umetnico, a da sta sami v prvi vrsti izgubili ljubljeno mater. Igralka se je pred štirimi leti, po ločitvi od ameriškega producenta Steva Chasmana, vrnila v domovino, kjer je nadaljevala svojo bogato kariero.

Življenje, zaznamovano z borbenostjo

Nadia Farès je bila znana po svoji odkritosti glede zdravstvenih težav. Že leta 2007 je prestala zahtevno operacijo možganske anevrizme, kasneje pa so sledile še tri operacije na srcu. Kljub krhkemu zdravju je ostala predana svojemu poklicu. Na malih zaslonih se je prvič pojavila leta 1990, kasneje pa je v filmskem svetu sodelovala s Hollywoodskimi velikani, kot so Mel Gibson, Jason Statham in Jet Li. V zadnjem obdobju je navdušila v Netflixovi seriji Marseille in francoski različici uspešnice Luther, nazadnje pa smo jo na platnih lahko videli leta 2025 v filmu Toujours possible.

V zadnjem času se je pripravljala na nov mejnik v svoji karieri. Še januarja je polna optimizma razlagala o načrtih za svoj režiserski prvenec. V sodelovanju s Studii TF1 je pripravljala akcijsko komedijo, pri kateri naj bi prvič prevzela vajeti za kamero. Njen odhod tako pušča praznino ne le v srcih njenih bližnjih, temveč v celotnem francoskem filmskem prostoru, od katerega se bila prisiljena posloviti mnogo prezgodaj.

