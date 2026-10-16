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NEPREDSTAVLJIVA DRUŽINSKA TRAGEDIJA

Tragično slovo, umrl je štiriletni sin vplivnice: »Imel si najpopolnejši angelski obraz ...«

Američanka Jennifer Burnham se je od malega Baxterja poslovila z ganljivo objavo na družbenih omrežjih. »Imel si najpopolnejši angelski obraz,« je zapisala strta mama.
Ameriška vplivnica Jennifer Burnham z družino. FOTO: Jennifer Burnham, Instagram
Ameriška vplivnica Jennifer Burnham z družino. FOTO: Jennifer Burnham, Instagram
A. G,
 16. 10. 2026 | 08:33
 16. 10. 2026 | 08:35
3:23
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Ameriška vplivnica Jennifer Burnham je s svojimi sledilci delila najbolj žalostno novico, ki jo lahko sporoči kateri koli starš. Njen štiriletni sin Baxter je umrl 5. oktobra, strta mama pa se je od njega poslovila z ganljivo objavo na Instagramu. Jennifer, ki ji na družbenih omrežjih sledi več kot 96.000 ljudi, je objavila ganljiv videoposnetek, sestavljen iz najlepših trenutkov iz sinovega življenja. Ob posnetku je zapisala pretresljivo sporočilo, ki se je dotaknilo številnih.

»V ponedeljek, 5. oktobra, je nebo sprejelo našega angelčka Baxterja. Baxter, od trenutka, ko si se rodil, si bil uresničitev naših sanj. Imel si najpopolnejši angelski obraz in najnežnejši značaj,« je zapisala. V nadaljevanju se je spomnila dečkovih najljubših stvari, njegovih navad in drobnih pozornosti, s katerimi ji je vsak dan izkazoval ljubezen. »Vedno si bil prijazen do vseh. Kamor koli si šel, si rad v vsaki roki nosil po en avtomobilček ali pa s seboj vzel kar celo vrečko avtomobilčkov. Rad si imel svojo družino, avtomobile, piškote s koščki čokolade, karate in vse svoje prijatelje. Med vsakodnevnim sprehodom si za mamico vedno nabiral rože.«

Jennifer ima z možem Brycem tudi enoletnega sina Barrona. Prav njega je omenila v zadnjih besedah slovesa od Baxterja. »Neizmerno te pogrešamo, vendar vemo, da si še vedno vsak dan z nami in da z neba čuvaš mamico, očka in svojega mlajšega bratca Barrona. Za vedno te bomo ljubili,« je sporočila.

Okoliščine dečkove smrti niso znane

Okoliščine dečkove smrti za zdaj niso znane, vplivnica pa ni razkrila, kaj se je zgodilo njenemu sinu. Jennifer je priljubljenost pridobila z objavljanjem vsebin o materinstvu, družinskem življenju in kuhanju. Njen mali Baxter se je pogosto pojavljal v njenih videoposnetkih in fotografijah. Deček se je rodil 25. januarja 2022. Ponosna starša sta takrat njegov prihod na svet oznanila na Instagramu. »Spoznajte najnovejšega člana naše družine – Baxterja Scotta Burnhama! Tako zelo sva zaljubljena vanj!« sta zapisala ob njegovem rojstvu.

Januarja je praznoval četrti rojstni dan

Še posebej pretresljive so besede, ki mu jih je Jennifer namenila januarja letos, ko je praznoval četrti rojstni dan. Za svojega dečka je pripravila rojstnodnevno zabavo na temo avtomobilčkov Hot Wheels, ki jih je oboževal.

»Vse najboljše za četrti rojstni dan dečku, zaradi katerega sem postala mama! Baxter, tvoja ljubezen do avtomobilov, tovornjakov in piškotov s koščki čokolade je nekaj najlepšega. Neizmerno te imam rada in komaj čakam, da vidim, kaj ti bo prineslo naslednje leto,« je zapisala takrat, ne da bi slutila, kakšna tragedija bo doletela njeno družino, poroča Showbuzz.dnevnik.hr.

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