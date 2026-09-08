Tragedija, ki je pretresla sosede: umrla 22-letna lepotna kraljica Lucia (FOTO)

Avstrijsko javnost in skupnost v Bosni in Hercegovini je pretresla novica o prezgodnji smrti 22-letne Lucie Šišić, ki je leta 2024 osvojila naslova miss Dunaja in miss Avstrije. Vest o njeni smrti je sporočil družinski prijatelj Miroslav Piplica, tragični dogodek pa je povzročil veliko žalost med vsemi, ki so jo poznali.

Lucia je bila hči izseljencev iz Bosne in Hercegovine z območja Brčkega. Čeprav se je rodila in odraščala na Dunaju, je pogosto poudarjala močno povezanost s koreninami svojih staršev ter poletja rada preživljala z družino in sorodniki v Bosanski Posavini. Širša javnost jo je spoznala v začetku leta 2024, ko je zmagala na tekmovanju za miss Dunaja, le nekaj mesecev kasneje pa je osvojila še krono miss Avstrije 2024. Ob delu v manekenstvu je bila študentka Dunajske univerze, poleg mode pa sta jo veselila tudi risanje in petje. Naklonjenost javnosti si je poleg videza pridobila predvsem s skromnostjo in vedrino.

Od mlade Dunajčanke se na družbenih omrežjih poslavljajo številni prijatelji in znanci. Miroslav Piplica jo je v ganljivem zapisu opisal kot osebo, katere dobrota in toplina sta pustili neizbrisen pečat: »Odšla je naša Lucija, prezgodaj in za vedno.«