Transspolna hči nekoč najlepšega hollywoodskega para osvaja modne piste

Osemnajstletna Kai Schreiber, transspolna hči igralke Naomi Watts in igralca Lieva Schreiberja, je bila na Tednu visoke mode, ki se je pravkar zaključil v Parizu, ena izmed najbolj opaženih manekenk. Tokrat ji je priznana nizozemska kreatorka Iris van Herpen zaupala odprtje modne revije, kar v svetu visoke mode velja za veliko priznanje. Tuji mediji pišejo, da gre za še en pomemben mejnik v njeni obetavni karieri.

Kai je v preteklih intervjujih odkrito spregovorila o tem, da se je že od zgodnjega otroštva soočala z vprašanji spolne identitete. Povedala je tudi, da je vedno sanjala, da bi odrasla v vplivno žensko, danes pa se zgleduje po uspešnih transspolnih manekenkah in modelih v modni industriji. Naomi Watts in Liev Schreiber sta bila v partnerski zvezi enajst let in imata dva otroka: sina Sasho, ki je kot igralec debitiral v filmu Knjiga o džungli, ter hčerko Kai, ki se je odločila za kariero v svetu mode.

Oba starša dekle na njeni poti popolnoma podpirata. Zvezdnik serije Ray Donovanje v pogovoru za revijo Variety razkril, kako se je odzval, ko mu je Kai skupaj z Naomi povedala, da je transspolna. »Mislim, da je bil tedaj, ko naju je prosila, naj uporabljava nove zaimke, najbolj ganljiv trenutek,« je povedal igralec. Priznal je, da je bil sprva nekoliko zmeden. »To se mi ni zdelo tako zelo drugače, ker je bila Kai že dolgo zelo ženstvena. Kai je prava borka,« je dodal Schreiber.