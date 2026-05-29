Travis Kelce presenetil oboževalce: s Taylor Swift razmišljata o veliki spremembi

Zvezdnik lige NFL Travis Kelce je, potem ko je na instagramu všečkal video, v katerem so razpravljali o tem, ali bosta s Taylor Swift po poroki spremenila priimek med oboževalci znova sprožil val komentarjev. V viralnem videu podkasta Poslovanje s fanti (Bussin With the Boys) sta se voditelja Will Compton in Taylor Lewan pošalila na račun prihodnjih priimkov slavnega para. Eden od gostov je poudaril, da je Taylor globalno precej bolj prepoznavna od Kelceja, zato so se v šali vprašali, ali ne bi moral prav on prevzeti njenega priimka.

»Travis Swift zveni odlično,« so komentirali v smehu, na koncu pa se strinjali, da bi bila najboljša možnost Swift-Kelce. »Ne, biti mora Travis Swift-Kelce!« sta vzkliknila voditelja, prav ta trenutek je Kelce všečkal, kar so oboževalci takoj razumeli kot prikrit namig, da se bosta res odločila za to možnost. Vsuli so se komentarji: »To, da je Travis všečkal ta video, je noro smešno, zato je popoln zanjo,« je zapisal eden od oboževalcev, drugi pa dodal: »Obožujem, da je Travis všečkal video.« Spomnimo, Kelce je Taylor po dveh letih zveze zaprosil avgusta 2025, tuji mediji pa poročajo, da naj bi se par poročil letos poleti v New Yorku. Pred skrbno in v tajnosti načrtovano poroko se vse glasneje govori tudi o morebitni predporočni pogodbi.

Ameriška odvetnica Sarah Luetto je za Page Six razkrila, da bi par lahko vključil stroge klavzule o zasebnosti in prepovedi javnega razkrivanja podrobnosti iz zakona. Kljub temu meni, da Taylor najverjetneje ne bi pristala na prepoved pisanja pesmi, navdihnjenih z njuno zvezo. »Glede na to, da javnost vedno ugiba, o kom Taylor poje, si je težko predstavljati, da bi se odpovedala temu delu svoje umetnosti,« je povedala odvetnica.