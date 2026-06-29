Tretji otrok Anne Hathaway: »Vedela sem, da bo resnica prišla na dan.«

Nedavno je sporočila, da pričakuje tretjega otroka, sedaj pa je igralka Anne Hathaway pojasnila, zakaj se je odločila novico o nosečnosti deliti sama, namesto da bi jo javnost izvedela prek paparacev. V pogovoru za revijo People je priznala, da je pri svojih prvih dveh nosečnostih spoznala, kako hitro lahko fotografije uidejo nadzoru in kako hitro, še preden je nanjo pripravljena, postanejo del javne zgodbe. Povedala je, da je že opazila paparace in da je bilo jasno, da se zanimanje za njen videz povečuje. Na nekaterih fotografijah bi jo ljudje lahko razumeli celo narobe, saj je bil trebušček še majhen in neizrazit, kar je puščalo prostor za ugibanja.

Prav to jo je pripeljalo do spoznanja, da bo resnica, ne glede na to, ali to želi ali ne, slej ko prej prišla v javnost. Zato sta se skupaj z možem Adamom Shulmanom odločila, da bo tokrat sama nadzorovala način, kako bo novica predstavljena javnosti. Pojasnila je, da je želela družbena omrežja uporabiti kot orodje, s katerim lahko sama oblikuje zgodbo, namesto da to stori nekdo drug. Če se je novica že morala razširiti, je želela, da pride iz njenih rok in na način, ki je oseben ter iskren. Ob tem je dodala, da ji je takšna odločitev dala občutek nadzora in notranjega miru, saj je sama izbrala trenutek in način, kako bo delila nekaj tako intimnega.

Materinstvo kot največji blagoslov

Anne Hathaway in njen mož že imata dva sinova, Jonathana in Jacka, igralka pa pogosto poudarja, da ji materinstvo pomeni eno najpomembnejših življenjskih izkušenj. Povedala je, da se zaveda, da nimajo vsi ljudje priložnosti postati starši, čeprav si to želijo, zato je do tega zelo hvaležna. Ob pogledu nazaj na svoje izkušnje čuti, da ji je vsaka nosečnost prinesla nekaj dragocenega in jo še bolj oblikovala kot osebo.

Nosečnost razkrila z čustvenim videom

Novico o tretji nosečnosti je delila prek Instagrama. V videu se pojavi v lahkotni beli obleki, ob glasbi pesmi Baby I'm Yours pevke Barbare Lewis pa nežno pokaže nosečniški trebušček in ga objame z roko. Objavo je kratko opisala z besedami: »Duša, tvoja sem.« Zvezdnica je v preteklosti večkrat poudarila, da je šele z rojstvom otrok začutila, da je našla svoje pravo življenjsko ravnovesje.

Povedala je, da se ni počutila neizpolnjeno, vendar jo je materinstvo spodbudilo k večji iskrenosti do sebe in drugih ter ji pomagalo bolje razumeti lastne potrebe in meje. Dodala je še, da jo je starševstvo naučilo odgovornosti in ji pomagalo opustiti določene navade, za katere je sama menila, da niso bile najboljša različica nje same. Danes, ko pričakuje tretjega otroka, deluje srečnejša kot kadarkoli prej, njeni oboževalci pa z navdušenjem pričakujejo prihod novega člana družine.