Tretji otrok Sienne Miller: »Pri 44 letih nimam več občutka …«

44-letna igralka Sienna Miller je tretjič postala mama. V ekskluzivnem pogovoru za E! News je potrdila, da sta s partnerjem Olijem Greenom dobila drugega skupnega otroka, vendar podrobnosti, kot so spol, ime in točen datum rojstva, za zdaj nista razkrila. »Zgodilo se je. Ob meni je majhen dojenček,« je v smehu povedala Sienna in dodala, da se še privaja na življenje petčlanske družine. »Zelo malo spim, ampak sem popolnoma očarana nad dojenčkom,« je dodala.

Igralka ima iz zveze z nekdanjim partnerjem, britanskim igralcem Tomom Sturridgeem, 13-letno hčer Marlowe, s 14 let mlajšim Olijem, s katerim sta v zvezi od leta 2022 pa že vzgaja dveletno deklico, katere imena javno nikoli nista razkrila. Igralka je v zadnjih letih pogosto govorila, da ji je materinstvo popolnoma spremenilo pogled na življenje in prioritete. Že po rojstvu prve hčerke Marlowe je priznala, da je takrat prvič občutila pravi mir in stabilnost. V intervjuju za revijo People je odkrito spregovorila tudi o tem, kako jo je materinstvo v zrelih letih osvobodilo pritiskov, ki jih je občutila kot mlada mama, še posebej v obdobju intenzivne medijske pozornosti.

Bolj mirna in prisotna mama

Izpostavila je, da je zdaj veliko bolj mirna in prisotna, kot je bila v svojih tridesetih letih. Javno je spregovorila tudi o predsodkih glede nosečnosti po štiridesetem letu. »Ker sem prvega otroka dobila pri 29 letih, drugega pri 42, zdaj pa pri 44 lahko rečem, da je sedaj vse veliko lažje, ker nimam več tistega občutka razpetosti in potrebe, da bi morala hkrati početi sto različnih stvari,« je povedala. Poleg uživanja v družinskem življenju Sienna nadaljuje tudi kariero, saj bo v kinematografih kmalu njen novi film Jack Ryan: Vojna senc, v katerem ob Johnu Krasinskem igra agentko MI6 Emmo Marlowe. Krasinski je razkril, da je bila Sienna njegova prva izbira za to vlogo.

»Mislim, da ta film sploh ne bi obstajal, če bi Sienna rekla ne. Ni le ena najboljših igralk današnjega časa, ampak tudi ena najbolj zabavnih oseb, ki sem jih spoznal,« je povedal igralec. Zanimivo je, da njen filmski lik nosi enako ime kot njena najstarejša hči, vendar Sienna pravi, da Marlowe za zdaj ni posebej navdušena nad njeno kariero. »Mislila sem, da jo bo navdušilo, da me vsi kličejo agentka Marlowe. Mogoče bo končno pogledala kakšen moj film,« se je pošalila v pogovoru za E! News.