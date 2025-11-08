  • Delo d.o.o.
OTROKA BIVŠIH

Tri desetletja kasneje: združila sta se otroka bivšega slavnega para

Tri desetletja po razvezi staršev sodelujeta hči Cindy Crawford in sin Richarda Gera.
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia
M. Fl.
 8. 11. 2025 | 06:00
4:17
A+A-

Ena najuspešnejših manekenk vseh časov, Cindy Crawford, in hollywoodski zvezdnik Richard Gere, sta bila nekoč tako imenovani zlati par Hollywooda: nadarjena, uspešna in neverjetno privlačna.

Toda njuna ljubezen ni obstala. Po štirih letih zakona sta se ločila in vsak je šel svojo pot, njuna otroka pa sedaj simbolično združujeta njuna svetova.

Trideset let po ločitvi supermodela in igralca njuna otroka, Kaia Gerber in Homer Gere, skupaj igrata v novi seriji Ryana Murphyja The Shards.

Kaia, hči, ki jo je Cindy dobila s sedanjim možem, podjetnikom Randejem Gerberjem, in Homer, sin Richarda in njegove nekdanje žene, manekenke Carey Lowell, sta bila med snemanjem opažena v Los Angelesu.

Serija temelji na istoimenskem romanu Breta Eastona Ellisa iz leta 2023, dogajanje je postavljeno v leto 1981 in spremlja skupino srednješolcev.

Kopiji slavnih staršev

Zanimivo je, da sta otroka pravi kopiji svojih staršev, ki sta se prek skupnih prijateljev spoznala leta 1988 in se tri leta pozneje v Las Vegasu poročila.

Richard in Cindy sta bila takrat eden najbolj znanih parov Hollywooda, leta 1993 ju je revija People razglasila za najbolj seksi par na svetu.

Razvezala sta se leta 1995, Cindy je kasneje priznala, da je bila razlika v letih eden glavnih razlogov za konec njunega zakona.

»Veliko tega, kar se je zgodilo med nama, je bilo povezano s tem, da sem imela takrat le 22 let. Šele odkrivala sem, kdo sem in kaj želim postati.

On je bil star 37 in ni razumel, da se še vedno spreminjam in rastem,« je leta 2013 povedala v oddaji Oprah’s Master Class.

Dodala je: »Ko imaš 22 let, misliš, da vse veš. Deset let pozneje ugotoviš, da so imeli drugi prav.«

Danes priznava, da je bila takrat bolj pripravljena slediti, kot voditi, a je sčasoma spoznala, da želi odnos, v katerem bosta s partnerjem enakopravna.

Podobno izkušnjo je, kot kaže, doživela tudi njena hči. Mlada manekenka in igralka je iskreno spregovorila o tem, da njene zveze s starejšimi partnerji niso delovale.

»V takšnih razmerjih bi, samo zato, da bi se prilagodila partnerju, popolnoma spremenila svojo osebnost in vrednote,« je oktobra povedala v podkastu Therapuss.

»Vedno sem hodila z ljudmi, starejšimi od sebe, in bila pripravljena žrtvovati vse. Mislila sem, da s tem kažem ljubezen, a to ni način za grajenje spoštovanja in zaupanja.«

Kaia, ki je bila v preteklosti v zvezah z igralcem Austinom Butlerjem in komikom Petem Davidsonom, je dodala, da takšni odnosi redko trajajo:

»Ko začneš kazati, kdo v resnici si, rečejo: "Ne, meni je bila všeč tista oseba prej.

Kdo je Homer Gere?

Njegovo polno ime je Homer James Jigme Gere, rodil se je 6. februarja 2000 v New Yorku. Ime Homer je dobil po dedku z očetove, James po dedku z materine strani. Ime Jigme je tibetanskega izvora in pomeni neustrašen, ter odraža Richardovo dolgoletno naklonjenost budizmu.

Odraščal je med New Yorkom in Westchesterjem, daleč od blišča Hollywooda. Obiskoval je zasebno šolo Hackley, diplomiral na ugledni univerzi Brown, kjer je študiral psihologijo in vizualne umetnosti.

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Med študijem se je ukvarjal z raziskovanjem na področju nevroznanosti in sodeloval pri študentskih filmskih projektih, kar kaže na njegovo ustvarjalnost in potrjuje rek, da jabolko ne pade daleč od drevesa.

Čeprav je dolga leta živel stran od žarometov, se je v zadnjih letih začel ob očetu pojavljati na rdečih preprogah, sedaj pa tudi sam profesionalno vstopil v svet igre.

Diskreten, izobražen in skromen Homer v marsičem spominja na svojega očeta Richarda, je tih, a karizmatičen, in verjetno tudi vsaj približno tako nadarjen, povzema Gloria.hr.

