KRALJICA ZLOMLJENIH SRC

Trije zakoni, ločitev, nešteto razmerij: burno ljubezensko življenje evropske princese

Princesa Caroline Monaška je nekoč veljala za eno najlepših žensk na svetu.
FOTO: Eric Gaillard/Reuters
FOTO: Eric Gaillard/Reuters
M. Fl.
 1. 2. 2026 | 15:00
4:02
A+A-

Kljub izjemni lepoti je bilo življenje monaške princese Caroline prepleteno z neuspešnimi ljubezenskimi zvezami, zaradi zapletenega čustvenega življenja si je prislužila celo vzdevek kraljica zlomljenih src. Je najstarejši otrok kneza Rainierja III. in hollywoodske dive Grace Kelly. Desetletja jo je spremljal sloves mednarodne modne ikone in ene najbolj glamuroznih žensk z evropskih dvorov, zato ne preseneča, da je bilo njeno zasebno življenje ves čas pod drobnogledom javnosti. Skozi leta so jo povezovali s številnimi znanimi moškimi: tenisači, sinovi politikov, pevci in igralci. Imajo pa trije zakoni v njeni zgodovini posebno mesto.

Prvi zakon s Philippom Junotom: ljubezen kratkega daha

Poleti leta 1978 se je v knežji palači v Monaku zbrala svetovna elita. Razlog: poroka princese Caroline in francoskega bankirja Philippa Junota. Razmerje je bilo že od začetka sporno, saj so imeli njega Carolinini starši za neprimernega za princeso, ženin je slovel kot veliki zabavljač in bil kar 17 let starejši od neveste, ki je imela ob zaroki komaj 21 let. Spoznala sta se le nekaj mesecev prej v nočnem klubu. Poroka je bila razkošna, polna diamantnih tiar in blišča, Caroline je nosila poročno obleko oblikovalca Marca Bohana iz modne hiše Dior. Med več kot 650 povabljenci so bili romunska kraljica Ana, Aga Khan IV. z ženo Begum Salimo, pa hollywoodske legende Ava Gardner, Cary Grant in Frank Sinatra. Veselje ni trajalo dolgo. Ko je Caroline videla fotografije moža z drugo žensko, sta se leta 1980 ločila. Zaradi katoliške vere družine Grimaldi je cerkvena razveljavitev zakona sledila šele leta 1992. Philippe Junot je umrl januarja letos star 85 let.

Drugi zakon s Stefanom Casiraghijem: velika ljubezen in še večja tragedija

Leta 1983 se je Caroline poročila drugič, in sicer z italijanskim dedičem in dirkačem z gliserji Stefanom Casiraghijem. Poroka je bila civilna, saj cerkvena razveljavitev prvega zakona še ni bila zaključena. Caroline je bila takrat noseča z njunim prvim otrokom, Andreo Casiraghijem. Zakonca sta imela tri potomce: Andreo, Charlotte Casiraghi in Pierra Casiraghija. Njuno srečo je tragično prekinila nesreča: 3. oktobra 1990, se je Stefano med dirko gliserjev pri Cap Ferratu smrtno ponesrečil. Star je bil komaj 30 let in velja za največjo ljubezen Carolininega življenja. Pokopan je bil v katedrali svetega Nikolaja v Monaku, na istem mestu kot nekaj let prej princesa Grace.

Tretji zakon z Ernstom Augustom Hannovrskim: škandali in razhod

Tretji zakon je sledil leta 1999, ko se je Caroline poročila s princem Ernstom Augustom Hannovrskim, sorodnikom britanske kraljeve rodbine. Razmerje je bilo že od začetka obremenjeno s škandali, saj se je začelo, ko je bil on še poročen s Carolinino prijateljico Chantal Hochuli. Poročila sta se tiho, na Carolinin 42. rojstni dan, kmalu zatem se jima je rodila hči princesa Alexandra Hannovrska. Zakon so zaznamovali številni incidenti in javni izpadi Ernsta Augusta, zato sta se zakonca leta 2009 razšla, čeprav se nikoli nista uradno ločila. Danes naj bi bil princ Ernst August v razmerju s špansko umetnico Claudio Stilianopoulos, ki je od njega mlajša dvajset let.

Princesa Caroline ostaja simbol elegance, moči in zapletenih čustev, ženska, katere življenje je bilo zaznamovano tako s pravljičnimi trenutki kot z globokimi osebnimi tragedijami, povzema Glossy.rs.

