TUJI TRAČI LETA 2025

Pregled leta: Trump in Thompson: priimka, ob katerih Slovenci zastrižemo z ušesi

V letu 2025 smo radi spremljali zakulisje ameriške politike, kraljevo družino in seveda vse, kar se dogaja bratom Hrvatom.
Melania in Donald Trump se na prvi pogled dobro držita. FOTO: Reuters

Priljubljeni pevec hrvaške desnice Marko Perković Thompson FOTO: CROPIX

Barack Obama v ospredju, zadaj pa njegova žena Michelle. Ta izraz je bil menda ujet med govorom predsednika ZDA Donalda Trumpa. FOTO: Reuters

G. P.
 25. 12. 2025 | 17:29
 25. 12. 2025 | 17:29
Na svetovni sceni znanih in slavnih se je, kot vsako leto, dogajalo marsikaj. Ko gre za trače, Slovenci z veseljem pokukamo tudi čez tuj plot. A najraje imamo še vedno tiste znane obraze, ki jih vsaj malo dojemamo kot 'naše'. Naj ju občudujemo ali pa se ju sramujemo, najljubša sta nam Melania in Donald Trump.

Kaj se je letos dogajalo v življenju prve dame sveta?

Začetek leta smo zavzeto brali o tem, kako je zaskrbljena Melania ocenila, da njun sin Barron nikdar ne bo normalen. Ima pa sinček vsaj eno lastnost, na katero je izjemno ponosna in verjame, da je zanjo zaslužna ravno slovenska kuhinja njegove že pokojne sevniške babice, ob kateri je odraščal. Po naši strani je podedoval tudi smisel za modo, s katero ameriška prva dama redno polni naslovnice. Bralcem se je Melania letos prikupila z izborom garderobe ob udeležbi na pogrebu papeža Frančiška, po pogrebu pa naj bi se naskrivaj oglasila tudi doma. Kakšno mnenje imajo o obisku, kot tudi o Knausovih na splošno, so ob tem zaupale njihove sevniške sosede.

Melania in Donald Trump se na prvi pogled dobro držita. FOTO: Reuters
Da je nekdanja manekenka lepoto le redko pripravljena žrtvovati udobju, je ponovno dokazala tudi z izbiro legendarne obutve naše mladosti, s katero nas je še posebej očarala. Kljub temu, da ima nesporno oko za lepa oblačila, pa sta se z Donaldom očitno zamerila tej svetovni modni ikoni, kar ju je posledično postavilo na črno listo enega najbolj prestižnih svetovnih zvezdniških dogodkov.

Neudeležba na gala prireditvi pa verjetno ni nič v primerjavi s strahom, v katerega jo je spravil mož z eno izmed svojih zadnjih diagnoz, ki je načela kvaliteto njegovega življenja. Ali pa tudi ne, glede na to, da so namigovanja o tem, da sta v resnici že dolgo ločena, vedno bolj glasna.

Zanimala so nas tudi druga tuja politična imena, a le, če se jim je zgodilo kaj pikantnega

Sredi leta so vzniknile govorice, da se ločuje eden izmed najbolj vzornih političnih parov, Barrack in Michelle Obama. K temu so pripomogli tudi namigi, da naj bi nekdanji predsednik ljubimkal z eno najbolj vročih igralk Hollywooda. Čez lužo, v Angliji, pa je imela kraljeva družina čisto drugačne težave, s kraljem Karlom na čelu, ki se je bil primoran ukvarjati z neubogljivim vnukom. Podobne izkušnje je imel tudi francoski Nicolas Sarkozy, ki poskuša primerno vzgojiti svojo najstniško hčer, a mu to na trenutke ne uspeva najbolje.

Barack Obama v ospredju, zadaj pa njegova žena Michelle. Ta izraz je bil menda ujet med govorom predsednika ZDA Donalda Trumpa. FOTO: Reuters
Nasproti politiki pa je stal - Thompson

Marko Perković Thompson je poleti dobesedno sezul polovico tako javne, kot politične scene. Z izvedbo polmilijonskega koncerta sredi Zagreba je lastnoročno napolnil blagajne gostincev celotnega Zagreba - z izjemo organizatorske, kjer je šlo kar nekaj stvari narobe. To je bil zagotovo glasbeni dogodek leta, ki ga ni nihče zares pričakoval. Mogoče celo v svetovnem merilu. Ali nam to kaj pove o osebni in politični usmeritvi družbe, pa nam bo verjetno izpričalo prihajajoče leto.

Priljubljeni pevec hrvaške desnice Marko Perković Thompson FOTO: CROPIX
